Deportes

Combate Global se mudará a Los Ángeles y tendrá nueva casa en EstrellaTV

La reconocida actriz mexicana, e inversionista de
La reconocida actriz mexicana e inversionista de Combate Global, Kate del Castillo (izq.), junto a la sensación femenina de Combate Global, Lucero “La Loba” Acosta, (centro) y el director ejecutivo de Combate Global, Campbell McLaren.
(Foto Cortesía Scott Hirano/Combate Global)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer

La compañía promotora de artes marciales mixtas Combate Global trasladará su serie de eventos televisados en vivo en español a EstrellaTV, que aseguró los derechos exclusivos de transmisión en televisión abierta en Estados Unidos durante varios años. Además de la señal principal, las funciones estarán disponibles en la aplicación de EstrellaTV y en su canal FAST. Estrella TV es la red multiplataforma en español propiedad de MediaCo Holding Inc.

Como parte del acuerdo, Combate Global producirá 20 eventos en vivo en 2025 bajo su marca “Much More Action”. Las funciones se realizarán en el estudio de televisión de EstrellaTV en Hollywood, California, a partir de febrero.

“Combate Global ahora llevará su distintivo ‘Much More Action’ desde la costa oeste, en la ciudad reconocida por su poder estelar. Incorporaremos nuevas figuras y una narrativa aún más sólida para ampliar nuestra conexión con la audiencia”, declaró Campbell McLaren, director ejecutivo de Combate Global.

El calendario completo de eventos se dará a conocer próximamente.

“Los deportes en vivo son actualmente uno de los principales impulsores tanto de la televisión abierta como del streaming. Combate Global aporta una audiencia altamente comprometida y ávida de adrenalina a todas nuestras plataformas.”, mencionó René Santaella, Director de Operaciones (COO) de MediaCo por medio de un comunicado.

El cambio de casa llega después de seis años de transmisión a través de Univision. En su última temporada en la cadena, en 2024, Combate Global promedió más de 541,000 televidentes totales y más de 228,000 en el segmento de adultos de 18 a 49 años, de acuerdo con datos de Nielsen.

“Como accionista y fan de Combate Global, me entusiasma que la empresa se establezca en Los Ángeles y en EstrellaTV”, expresó Kate del Castillo, actriz mexicana e inversionista de Combate Global.

Boxeo y MMA

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

