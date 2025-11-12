Dónde ver las últimas dos jornadas de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026
Las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 entran en su recta final con las dos últimas jornadas, que se disputarán este jueves 13 y martes 18 de noviembre, cuando se definirán los tres clasificados directos y los equipos que avanzarán al repechaje intercontinental.
Grupo A: Surinam, Panamá y Guatemala en una cerrada lucha
En el Grupo A, la sorprendente Surinam y Panamá comparten la cima con seis puntos, mientras que Guatemala se mantiene al acecho con cinco puntos. El Salvador, con tres unidades, aún conserva esperanzas matemáticas, pero necesitaría algo más que un milagro para clasificar.
En la penúltima jornada, Surinam parte como favorito, mientras que Panamá visitará a Guatemala en un duelo decisivo.
El martes, Panamá recibirá a El Salvador y Guatemala será local ante Surinam, en un cierre que podría darle la clasificación a los chapines si logran dos victorias en casa. Con todo tan parejo, el grupo promete definirse hasta el último minuto.
Grupo B: Jamaica, a un paso del boleto
Jamaica lidera el Grupo B con nueve puntos, seguida por Curazao con ocho. Más atrás están Trinidad y Tobago, con cinco, y Bermuda, ya eliminada, sin unidades.
Jamaica podría sellar su pase al Mundial con una victoria en su visita a Trinidad y Tobago, combinada con un empate o derrota de Curazao ante Bermuda. De no hacerlo, los “Reggae Boyz” tendrán una segunda oportunidad en casa el martes, en la que parten como amplios favoritos para asegurar su clasificación ante Curazao.
Grupo C: Honduras y Costa Rica definen el grupo
En el Grupo C, Honduras lidera con ocho puntos, seguida por Costa Rica con seis, Haití con cinco y Nicaragua, casi sin opciones, con uno.
El jueves, Nicaragua recibirá a los dirigidos por Reinaldo Rueda en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua intentando dar la sorpresa, mientras que Haití se juega su última carta ante Costa Rica. Honduras tiene ocho puntos en cuatro partidos y no ha aceptado goles.
El martes, Costa Rica será anfitriona de Honduras en un encuentro que podría definir al líder del grupo y el pase directo. Haití, por su parte, necesitará ganar y esperar una combinación de resultados para mantener sus aspiraciones.
Los dos segundos lugares
Los tres ganadores de grupo avanzarán directamente al Mundial 2026, mientras que los dos segundos lugares disputarán el repechaje intercontinental en marzo de 2026. Si la eliminatoria terminara hoy, los clasificados al repechaje serían Curazao y Costa Rica, pero todo podría cambiar en las siguientes dos jornadas.
México, Canadá y Estados Unidos aseguraron su presencia en la cita por la zona en su calidad de países anfitriones. Con este nuevo formato de 48 selecciones clasificadas, la CONCACAF podría llegar a tener hasta ocho representantes.
Horario y dónde ver las últimas dos jornadas (los horarios son de Los Ángeles):
Jueves, 13 de noviembre
Surinam vs. El Salvador, 2 p.m., CBS, Paramount+, Telemundo Deportes, UNIVERSO
Guatemala vs. Panamá, 6 p.m., CBS, Paramount+, Telemundo Deportes, Peacock
Bermuda vs. Curazao, 4 p.m., CBS, Paramount+
Trinidad y Tobago vs. Jamaica, 4 p.m., CBS, Paramount+, Telemundo Deportes, Peacock
Nicaragua vs. Honduras, 6 p.m., Paramount+, Telemundo Deportes, UNIVERSO
Haití vs. Costa Rica, 6 p.m., Paramount+, Telemundo Deportes, UNIVERSO
Martes, 18 de noviembre
Panamá vs. El Salvador, 5 p.m., Paramount+
Guatemala vs. Surinam, 5 p.m., Paramount+
Trinidad y Tobago vs. Bermuda, 5 p.m., Paramount+
Jamaica vs. Curazao, 5 p.m., Paramount+
Costa Rica vs. Honduras, 5 p.m., Paramount+
Haiti vs. Nicaragua, 5 p.m, Paramount+
