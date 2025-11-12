Estudiante de Downey entre los finalistas de los ‘NFL Latino Youth Honors 2025’

El escudo de la NFL durante el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Adam Hunger)

La NFL, en asociación con la Hispanic Heritage Foundation (HHF, Fundación Herencia Hispana), anunció a los ocho finalistas de la tercera edición anual de los “NFL Latino Youth Honors” (Premios Juventud Latina de la NFL), que reconocen a estudiantes del último año de preparatoria destacados tanto en el campo deportivo como en el académico, y que además reflejan con orgullo su conexión con la cultura y comunidad latina.

El programa, creado para celebrar a jóvenes atletas sobresalientes, otorgará becas universitarias a los ocho finalistas. Los ganadores nacionales, uno varonil y uno femenil, recibirán $25,000 dólares cada uno, mientras que los otros seis finalistas obtendrán $5,000 dólares para apoyar sus estudios superiores.

Los 32 equipos de la NFL fueron invitados a nominar a un jugador y una jugadora de último año de preparatoria de sus respectivos mercados. Los candidatos debían cumplir con requisitos académicos (promedio mínimo de 3.0 en GPA), demostrar un rendimiento comprobado en fútbol americano, incluida la modalidad de fútbol bandera, y residir en o cerca de alguna de las ciudades sede de los equipos de la liga.

En total, 62 estudiantes atletas fueron nominados por los clubes de la NFL, muchos de ellos reconocidos durante las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana organizadas por sus equipos. De ese grupo, un panel de selección eligió a los ocho finalistas, cada uno de los cuales representaba a una de las ocho divisiones de la liga.

Entre los seleccionados se encuentra Óscar Ríos, un talentoso mariscal de campo de la Downey High School en Downey, California. Con un promedio de 3.0 en el GPA y un compromiso universitario con la Universidad de Arizona, Ríos se ha convertido en un ejemplo de liderazgo tanto dentro como fuera del ámbito académico. Orgulloso de sus raíces mexicanas y panameñas, el joven destaca por su dedicación, disciplina y por representar con orgullo su herencia latina. Este año, además, hizo historia al ser uno de los primeros mariscales de campo hispanos en competir en las finales del prestigioso Elite 11, un logro que reafirma su talento y proyección..

Otros nominados fueron Tatiana González (Ravens), Edward Jordan IV (Jaguars), Jasen López (Dolphins), Alayna Adamez (Vikings), Will Berry (Saints), Isabella Jubrey (Giants) y Alissa Escutia (49ers).

Los finalistas participarán en una serie de eventos especiales en San Francisco durante la Semana del Super Bowl LX, donde recibirán mentoría, orientación profesional y oportunidades de networking con figuras de la industria deportiva. Los ganadores nacionales serán anunciados esa misma semana y, posteriormente, serán homenajeados en los National Youth Awards de la HHF en 2026.

