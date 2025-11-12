Mike Tyson quiere ver una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

El legendario excampeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson, quiere ver una revancha entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, luego de la histórica victoria del estadounidense en septiembre pasado en Las Vegas en la que arrebató los títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Tyson, quien estuvo en el combate, se mostró impresionado por la forma en que ‘Bud’ logró derrotar categóricamente a Canelo, quien llevaba años dominando esa división.

“Eso fue hermoso, increíble”, dijo Tyson en una entrevista con Hard Rock Bet. “Hay que darle todo el respeto del mundo”.

Anuncio

Tyson comparó lo que logró Crawford con el de una leyenda.

“Subió la montaña y la conquistó. Es como Henry Armstrong”, dijo Tyson, haciendo referencia al legendario boxeador que en 1938 fue campeón mundial en tres divisiones al mismo tiempo. “Sí, escogería esa revancha. La vez pasada dije que ganaría Canelo, esta vez le iría a Crawford”.

El combate entre Álvarez y Crawford fue disputado el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium.

Crawford, que había sido campeón indiscutido en las divisiones de superligero y wélter, subió dos categorías para desafiar a Canelo, el entonces monarca absoluto del peso supermedio. Contra todo pronóstico, el estadounidense se impuso por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, convirtiéndose en el primer boxeador en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes.

Tras la derrota, Canelo reconoció la superioridad de su rival y admitió que no pudo descifrar su estilo.

“Hizo de todo, tiene de todo”, comentó el mexicano en conferencia de prensa. Pese al revés, el peleador tapatío reiteró su deseo de continuar su carrera, aunque en las últimas semanas su recuperación física se convirtió en el principal obstáculo para un posible regreso inmediato.

Poco después del combate, se confirmó que Álvarez se sometió a una cirugía en el codo izquierdo para tratar una molestia que lo había aquejado durante el campamento previo a la pelea. De acuerdo con reportes, el mexicano estará fuera de acción hasta por lo menos a mediados de 2026, lo que hace imposible pensar en una revancha a corto plazo.

Mientras tanto, Crawford disfruta de su posición como el mejor libra por libra del momento. A sus 38 años, el oriundo de Nebraska ha manifestado interés en enfrentar nuevos retos antes de considerar una segunda pelea con Canelo. Entre los posibles nombres que suenan están Jaron ‘Boots’ Ennis, actual campeón de peso wélter, y alguno de los hermanos Charlo, quienes dominan las divisiones de 154 libras.

Tyson, sin embargo, cree que una segunda pelea entre ambos sería un acontecimiento necesario para el boxeo actual.

“Quiero ver que Crawford sea probado otra vez. Quiero verlo ir a su esquina, respirar profundo. Una revancha con Canelo tendría todo eso”, dijo el excampeón, convencido de que el combate podría ofrecer una narrativa distinta si el mexicano logra recuperarse completamente.

El panorama inmediato para Canelo es la rehabilitación. El equipo del peleador ha indicado que no se fijará fecha de regreso hasta que el tapatío esté totalmente recuperado y en condiciones de entrenar a plenitud.

En paralelo, Crawford podría optar por una defensa de sus nuevos títulos ante otro contendiente, antes de considerar un nuevo enfrentamiento con el mexicano.