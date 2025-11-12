Anuncio
Deportes

Reporte: MLS decidirá si adopta calendario FIFA

Inter Miami poses before the start of match one of their MLS playof
El Inter Miami posa antes del inicio del primer partido de la ronda inicial de los playoffs de la MLS contra Nashville, el viernes 24 de octubre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Photo/Marta Lavandier)
(Marta Lavandier / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

En lo que podría ser uno de los cambios más grandes del fútbol de los Estados Unidos, los dueños de los equipos de la MLS se reunirán este jueves para votar si la liga estadounidense adopta un calendario alineado con el de la FIFA, según reportó primero The Athletic.

Actualmente, la temporada inicia en marzo y termina en diciembre, un esquema similar al de otras ligas de Estados Unidos, que se ajusta a las condiciones climáticas del país y a los compromisos de los estadios con otros eventos deportivos y de entretenimiento.

Durante años, ha habido críticas por la falta de sincronización con el calendario internacional, que comienza en otoño y termina en primavera. Un cambio permitiría que la MLS se alineara con otras ligas del mundo. El contrato con Apple TV también ha sido un factor para que el fútbol de la MLS se globalice.

Además, los propietarios podrían decidir modificar el formato de la liga, pasando de conferencias a una sola tabla con divisiones. En ese esquema, los ganadores de cada división avanzarían a los playoffs.

El número de partidos de la temporada regular, 34, se mantendría. Los equipos se enfrentarían dos veces a sus rivales divisionales y una vez al resto de los equipos de la liga.

Aunque las discusiones sobre estos cambios llevan tiempo, también requieren el visto bueno de la Asociación de Jugadores de la MLS.

Si se aprueban, los ajustes no entrarán en vigor hasta 2027 o 2028.

La Mesa Directiva de Gobernadores, compuesta por dueños e inversionistas, podría dar este jueves el primer paso hacia la transformación del calendario.

DeportesFútbol

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

