Con pronóstico de tormenta, el Galaxy cierra la temporada 2025 con amistoso ante el América

Gabriel Pec (11), del Los Angeles Galaxy, controla el balón durante la segunda parte del partido de la Campeones Cup contra el Toluca, el miércoles 1 de octubre de 2025, en Carson, California. (AP Photo/Jae C. Hong)

Con más del 80% de probabilidad de lluvia este sábado por la noche, el LA Galaxy recibirá al Club América de México en un partido amistoso que marcará el cierre de su temporada 2025. El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, a las 6:30 p.m.

De cara a su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf en febrero, el entrenador del Galaxy, Greg Vanney, explicó que, con el partido ante el equipo mexicano, buscan evitar una pausa demasiado prolongada entre el final de la temporada regular de 2025 y el inicio de la pretemporada de 2026.

El Galaxy cerró la temporada de la MLS con un registro de siete victorias, 18 derrotas y nueve empates, para un total de 30 puntos. La Leagues Cup 2025 terminó en el tercer puesto. Durante la Leagues Cup, el Galaxy venció a Tijuana, empató contra Cruz Azul (luego perdió en penales) y venció a Santos. En la fase de eliminación directa eliminó al Pachuca, aunque cayó ante Toluca.

El conjunto angelino conocerá a su rival en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, donde debutará en la primera semana de febrero, durante el sorteo previsto para el 9 de diciembre.

Riqui Puig, quien se perdió toda la temporada 2025 por una lesión de ligamentos, no formará parte del amistoso ante el América, a pesar de que ya entrena al parejo de sus compañeros.

“Ya estamos reintegrando a Riqui al grupo y se nota la diferencia”, dijo Vanney esta semana.

Tampoco estarán el defensa Maya Yoshida, en recuperación en Japón; Marco Reus, quien toma un descanso tras una larga campaña; ni Joseph Paintsil, por lesión.

El defensa del Club América Igor Lichnovsky remata de cabeza durante un partido de la Leagues Cup contra el Real Salt Lake, el 30 de julio de 2025, en Sandy, Utah. (AP Photo/Tyler Tate)



Pensando en 2026, Vanney aseguró que su prioridad es fortalecer la estructura existente del plantel, en lugar de reconstruir desde cero, ya que aún cuenta con piezas clave como Puig, Paintsil y Gabriel Pec.

“No queremos necesariamente empezar de cero con un nuevo grupo de jugadores. Vamos a tener una buena cantidad de jugadores nuevos que tendremos que reintegrar en nuestro grupo”, comentó el estratega.

Por su parte, el América finalizó en la cuarta posición de la Liga MX y se prepara para enfrentar a Monterrey en los cuartos de final del torneo del Apertura 2025. El partido de ida se jugará el 26 de noviembre.

“Son muchos sin competencias; algunos están en selección; además, se juega en Play-in; nos viene muy bien; es para mantenernos en forma”, dijo Igor Lichnovsky, del América, tras el entrenamiento del miércoles por la noche en Carson.

El conjunto azulcrema ha ganado tres de los últimos cuatro campeonatos de liga y ha clasificado en este torneo en el cuarto lugar de cara a la Liguilla.

“El hambre es difícil de mantener; es algo que destaco en este equipo”, expresó Alan Cervantes, mediocampista del América.

Debido a que el encuentro coincide con la Fecha FIFA, el América no contará con varios de sus seleccionados nacionales, entre ellos Luis Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez y Erick Sánchez.

