De estrella de los Rams a mentor de los Seahawks, Cooper Kupp se prepara para un emotivo regreso a Los Ángeles

Leer y reaccionar. Eso no es solo lo que hace Cooper Kupp en el campo de fútbol americano, ajustando su ruta de pase para quedar libre. Es lo que hace también en su tiempo libre, devorando cerca de dos docenas de libros durante la temporada de la NFL.

El receptor de los Seattle Seahawks, que en su día fue estrella de los Rams, es un ávido lector tanto de obras de no ficción como de ficción, y compra ejemplares adicionales de algunos de sus favoritos —”Martes con Morrie” y “Cuando el aire se convierte en aire”— para regalárselos a sus amigos.

Al igual que cuando se sumerge en el libro de jugadas, este ratón de biblioteca barbudo lee con un bolígrafo en la mano o listo para anotar algo en su teléfono.

“Si no he subrayado nada en el primer día o dos, me cuesta seguir adelante”, afirma Kupp, de 32 años, que actualmente está leyendo “Heart and Steel”, del exentrenador de los Pittsburgh Steelers, Bill Cowher. «Marco páginas, resalto, hago capturas de pantalla.

Anuncio

Si no aprendo algo, más vale que el libro me transporte».

Kupp fue transportado la temporada pasada, y no por elección propia. Los Rams lo dejaron libre para hacer sitio al receptor Davante Adams, separándose así de uno de sus jugadores más populares, artífice de la reconstrucción de la base de aficionados en Los Ángeles y jugador más valioso de su victoria en la Super Bowl en la temporada 2021.

El reencuentro tendrá lugar el domingo, cuando los Rams (7-2) reciban a los Seahawks (7-2) en un enfrentamiento de la NFC Oeste, el primer regreso de Kupp al SoFi Stadium después de pasar las primeras ocho temporadas de su carrera profesional en el sur de California.

“Serán emociones encontradas”, declaró Kupp a The Times después del entrenamiento de la semana pasada. “Siento mucha gratitud hacia la gente de allí. Pero voy a ir allí a jugar un partido. He dedicado innumerables horas a prepararme para vencer a ese equipo”.

Hubo un tiempo en el que Kupp era el centro de la ofensiva de los Rams, pero acabó quedando un poco en segundo plano cuando Puka Nacua comenzó a ascender. Al final de su etapa allí, Kupp era un veterano experimentado que seguía contribuyendo, pero también ayudando a los jugadores más jóvenes a perfeccionar su juego.

Ha continuado con ese papel en los Seahawks, un equipo relativamente joven. Según todas las opiniones, Kupp ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del receptor de tercer año Jaxon Smith-Njigba, el primer jugador en alcanzar las 1000 yardas recibidas esta temporada.

Kupp es el segundo receptor del equipo, con 26 recepciones para 367 yardas y un touchdown. Ha tenido altibajos, se perdió un partido por lesiones en el tendón de la corva y el talón, lanzó una intercepción en un flea-flicker fallido y consiguió una ganancia de 67 yardas en una recepción y carrera en la paliza del domingo pasado por 44-22 a los Cardinals.

Anuncio

El receptor abierto de los Seahawks, Cooper Kupp, y el mariscal de campo, Sam Darnold, conversan antes de un partido contra los Houston Texans el 20 de octubre.



(Steph Chambers / Getty Images)

“[Kupp] es increíble, no solo como jugador, sino también como persona”, afirmó el quarterback de los Seahawks, Sam Darnold. “Es una de las mejores personas que he conocido. Está siempre en la sala de quarterbacks y estoy aprendiendo mucho de él. Sinceramente, estoy aprendiendo mucho más de él que él de mí”.

Esta no ha sido una transición fácil para Kupp, a pesar de que ha regresado a su estado natal. Se crió en Yakima, Washington, a dos horas en coche de Seattle, y jugó en la universidad en Eastern Washington. Anna y Cooper Kupp tienen tres hijos pequeños.

“Aquí es donde crecí, el hogar de mi esposa, pero no es donde estaba nuestro hogar”, dijo Kupp. “Construimos algo genial en Los Ángeles, criamos a nuestros hijos allí. Ese era nuestro hogar. Siempre querremos estar en Los Ángeles de alguna manera. Ahora estamos construyendo nuestro hogar aquí, pero son siete meses frente a ocho años y medio allí”.

“Nuestros hijos crecieron en California, descalzos fuera de casa durante el desayuno. Será una nueva aventura ver cómo se adaptan al otoño y al invierno aquí”.

Kupp está disfrutando de asumir un papel más destacado en los Seahawks.

“Aquí hay chicos más jóvenes que están teniendo una participación significativa”, dijo. “Puedo ser más una voz, compartir procesos, cosas que me han ayudado. Los entrenadores han sido geniales. Mi objetivo es ser un multiplicador, animar a la gente, conseguir que todos estemos en sintonía a un alto nivel”.

Anuncio

El receptor abierto de los Seahawks, Cooper Kupp, pasa un momento con uno de sus hijos antes del partido contra los San Francisco 49ers el 7 de septiembre.



(Amanda Loman / Getty Images)

En sus últimas temporadas con los Rams, dejó crecer su barba sin control. Le llegaba hasta debajo de la barbilla. Ahora la lleva bien recortada, pero ha adoptado el estilo de Seattle de camisas de franela por fuera y vaqueros.

¿Es feliz?

“¿Feliz?”, dijo, reflexionando sobre la palabra. “Me encantan los retos. Me emociona venir a trabajar. Pero no vivo preguntándome: ¿Soy feliz?. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Cuando deja de vivir para usted mismo y empieza a dedicarse a los demás (familia, compañeros de equipo, amigos), encuentra más satisfacción”.

“Quiero que la gente se emocione cuando entro en una habitación porque saben que estaré ahí para ellos”.

Esa es la filosofía que Craig y Karin Kupp inculcaron a sus cuatro hijos: hay que vivir en una habitación con ventanas, no con espejos.

“En la habitación de los espejos, miras hacia dentro y solo te ves a ti mismo”, dijo Ketner Kupp, hermano menor de Cooper y ahora coordinador defensivo de la Universidad Luterana del Pacífico en Tacoma, Washington.

Anuncio

“En la habitación de las ventanas, no puede verse realmente a sí mismo. Mira hacia fuera, ve a los demás y es desinteresado. Así es como intentamos vivir”.

El receptor abierto de los Seahawks, Cooper Kupp, calienta antes de un partido contra los Houston Texans el 20 de octubre.



(Steph Chambers / Getty Images)

No es de extrañar que a los padres y hermanos de Kupp les encante tenerlo cerca.

“Ha sido muy divertido”, dijo Ketner, que fichó a su hermano en dos ligas fantásticas diferentes. “Nunca antes había animado a un equipo, ni siquiera siendo de Washington, pero esto ha sido increíble. Aquí hay mucha energía en torno a los Seahawks, y es divertido formar parte de ello”.

Su hermano mayor, amante de los libros, ha pasado página con éxito.