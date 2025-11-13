De la mano de su entrenador Manny Robles, la campeona japonesa Mizuki Hiruta quiere brillar en EEUU como Ohtani y Yamamoto

La campeona del mundo Mizuki Hiruta sostiene el cinturón The Ring junto a su entrenador Manny Robles.

La campeona del mundo Mizuki Hiruta (9-0, 2 KOs) recibió recientemente un reconocimiento del Consulado de Japón en Los Ángeles por su trayectoria en el boxeo. Es campeona invicta y va por su sexta defensa de la corona de peso supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Durante su visita, le enseñaron un mural de sus compatriotas Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, estrellas de los Dodgers y campeones de la Serie Mundial.

Hiruta, quien es de la misma ciudad que Yamamoto, Okayama, pensó en grande al ver el mural de los beisbolistas en Little Tokyo.

“Yo también quiero estar ahí, quiero un mural así”, dijo Hiruta, de 29 años, conocida por su ofensiva y su estilo explosivo, además de su buen manejo de los pies sobre el ring.

Probablemente haya sido una broma de la simpática Hiruta, pero en su cuarta pelea en Estados Unidos, este 22 de noviembre, en los Thunder Studios de Long Beach, también hará su cuarta defensa de su corona este año. El duelo será ante la mexicana Gloria Gallardo (16-3-3, 7 KOs) y la japonesa pretende dejar claro que viene con todo.

“La cultura del boxeo es muy diferente aquí que en Japón. Los entrenamientos son diferentes y la afición también”, dijo Hiruta al hablar por medio de un traductor sobre sus últimos tres enfrentamientos en Commerce y Santa Ynez, en California, donde cosechó victorias.

La campeona zurda ha tenido sus últimas tres peleas en Estados Unidos y ha encontrado en Manny Robles a un entrenador experimentado que busca mejorar su boxeo, especialmente a la ofensiva.

El cónsul general de Japón en Los Ángeles, Kosei Murota, junto a Mizuki Hiruta, durante el reconocimiento por la trayectoria profesional de la pugilista campeona de peso supermosca de la OMB. (Cortesía Consulado de Japón en Los Ángeles)

Fue precisamente una periodista radicada en Los Ángeles, Yuriko Miyata, quien le recomendó que entrenara con Robles, y este entrenador la ha llevado a sus últimas tres peleas desde que Hiruta obtuvo su visa en septiembre de 2024.

“Es muy buena para boxear por afuera, pero necesita más técnica ofensiva para boxear adentro”, dijo Miraya sobre Hiruta. “Pensaba que Manny era un buen maestro para eso y terminó siendo una buena combinación; hay buena química entre ambos”.

“Quiero hacerla una peleadora más comercial, más agresiva”, dijo Robles al hablar de Hiruta. “A la gente le gusta que los peleadores sean agresivos, que se brinden y que den espectáculo. Entonces, es precisamente en lo que vengo trabajando con ella”.

Después de ser campeona nacional en dos ocasiones a nivel amateur, Hiruta debutó en 2021 y obtuvo su título un año después, cuando venció a Kanako Taniyama en Tokio.

Hiruta y su compatriota Naoya Inoue son las únicas dos campeonas del mundo que han peleado en cuatro defensas este año. De acuerdo con ella, su alta actividad este año ha sido responsable de su éxito en el ring.

“Un peleador debe mantenerse ocupado, debe mantenerse activo. Un peleador que no se mantiene activo se hace auxiliar; entonces, lo mejor que puedes hacer con un peleador es mantenerlo activo”, dijo Robles, quien tiene en su establo a pugilistas del calibre de Óscar Valdez y Andy Ruiz.

Gallardo viene de noquear a María de Lourdes García en marzo de 2025, aunque perdió por decisión unánime ante Irma García en 2024.

“Nunca la han noqueado; por eso me gustaría noquearla, porque sé que lo puedo hacer”, dijo Hiruta, quien espera unificar sus títulos contra Jasmine Artiga si logra vencer contundentemente a Gallardo.

Hiruta, de cinco pies y cuatro pulgadas de estatura, fue nombrada peleadora del año en 2022, 2023 y 2024.

La velada, organizada por 360 Promotions, será transmitida por UFC Fight Pass (5 p.m.), lo que les permitirá a los seguidores de Hiruta verla en Japón.

En otras peleas de esa misma cartelera, destaca el duelo a ocho asaltos en peso pluma, Roxy Verduzco (6-0, 1 KO), de Los Ángeles, busca cerrar el 2025 con su quinta victoria del año ante María Salinas (27-13-6, 7 KOs).

