MLS cambia su calendario y se alinea con las grandes ligas del mundo a partir de 2027

La Major League Soccer (MLS) anunció oficialmente el jueves un cambio histórico en su calendario de competencia, una decisión que busca transformar la estructura del fútbol en Estados Unidos.

Tras una votación, se decidió que a partir del verano de 2027, la liga adoptará un formato de temporada que irá de verano a primavera, alineándose con los calendarios de las principales ligas del mundo como la Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga.

Bajo el diseño actual, la temporada regular inicia en marzo hasta octubre para los equipos que no clasifican a los playoffs. Los juegos de comodín y los playoffs inician en los últimos días de octubre y los equipos que avanzan a las semifinales de conferencias, juegan hasta finales de noviembre, mientras que los que clasifican a la final juegan en diciembre.

La decisión fue aprobada durante la reunión de la Junta de Gobernadores celebrada en Palm Beach, Florida.

Según el comisionado Don Garber, el cambio busca fortalecer la competitividad internacional de los clubes, mejorar las oportunidades en el mercado de transferencias y evitar interrupciones durante los torneos de selecciones nacionales.

“Cuando piensas cuánto hemos avanzado desde que MLS fue fundada, es el momento perfecto para inclinarnos hacia este siguiente momento transformacional… y capturar la oportunidad que representa el crecimiento del fútbol en este continente”, dijo el comisionado durante una conferencia de prensa virtual el jueves. “Es una oportunidad para estar alineados con las ventanas internacionales, algo increíblemente importante”.

La primera temporada completa bajo el nuevo formato será la de 2027–28, que arrancará a mediados o finales de julio de 2027 y concluirá con los playoffs y la final de la Copa MLS a fines de mayo de 2028. Tal como sucede en Europa, la liga implementará una pausa invernal desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, sin partidos programados en enero.

Antes de esa transición, la MLS celebrará una temporada corta de febrero a mayo de 2027, con una campaña de 14 partidos, playoffs y una final que servirá para definir los cupos a la Concacaf Champions Cup, el Leagues Cup, la Copa Abierta de EE. UU. y el Canadian Championship.

El cambio de calendario se ha venido analizando desde el 2023.

“Preferimos tomarnos el tiempo y hacerlo bien, que hacerlo rápido y equivocarnos”, dijo Nelson Rodríguez, el vicepresidente ejecutivo de producto y competición deportiva de la MLS.

Este nuevo formato, según Garber, optimiza la participación de los clubes en el mercado global de transferencias, ya que la mayoría de los traspasos internacionales ocurren en verano, periodo que ahora coincidirá con el inicio de la temporada. De esta manera, los jugadores que lleguen a la MLS en la ventana de verano podrán incorporarse desde el arranque de la campaña y no a mitad del torneo, como ocurre actualmente.

Además, la nueva estructura permitirá mayor sincronización con el calendario internacional de la FIFA, reduciendo los conflictos entre partidos de liga y convocatorias a selecciones nacionales. La MLS, que en los últimos años ha visto cómo varios de sus jugadores participaban en torneos internacionales durante el verano, busca con esto garantizar que sus equipos no pierdan piezas clave en momentos cruciales de la temporada.

El cambio no fue improvisado y el nuevo modelo es el resultado de un proceso de revisión de dos años iniciado en octubre de 2023, que incluyó consultas con propietarios, directivos, jugadores, socios comerciales y aficionados.

“Los jugadores que entren en esa ventana estarán disponibles para más partidos de temporada regular”, explicó, subrayando que el nuevo orden permitirá que esos refuerzos estén aclimatados cuando arranque la Concacaf Champions Cup.

El ajuste, además, fue posible gracias a un cambio administrativo clave con FIFA y Concacaf que permite a Vancouver, Montreal y Toronto ser considerados “clubes domésticos” para efectos de ventanas de transferencia.

“Recibimos notificación de FIFA y Concacaf de que Montreal, Toronto y Vancouver, para efectos de transferencias, pueden ser considerados clubes domésticos”, dijo Rodeígbuez.

Una encuesta interna reveló que el 92 % de los fanáticos apoyaban la idea de modificar el calendario para alinearlo con las ligas internacionales.

Durante ese proceso, también se realizaron análisis climáticos y logísticos para asegurar buenos juegos, especialmente en las ciudades del norte donde el invierno puede complicar que se lleven a cabo partidos. Aunque no se han anunciado los calendarios definitivos, la liga adelantó que intentará reducir al mínimo los encuentros en casa en mercados fríos durante diciembre y febrero.

“Nuestros equipos del norte serán más impactados… pero las decisiones transformadoras pueden afectar de manera distinta a cada club”, explicó Garber. “Aun así, la alineación y la asociación entre nuestros propietarios ganó el día”.

También recordó que no solo los equipos del norte enfrentan condiciones adversas.

“Jugar en Texas o Florida en pleno verano tiene un impacto enorme”, señaló Garber.