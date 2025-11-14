Cómo ser voluntario en los Juegos Olímpicos LA28 ahora que comienza el plazo de inscripción

Sin estructuras permanentes que construir para los Juegos Olímpicos de 2028, LA28 espera que el legado duradero de los Juegos de Verano perdure en los corazones de los angelinos a través de uno de los programas de voluntariado más grandes de la historia.

El comité organizador privado abrió el jueves las inscripciones para un programa de voluntariado ampliado , que permite a los posibles voluntarios manifestar su interés en participar en eventos comunitarios ahora, ayudar en los Juegos de 2028 o ambas cosas.

LA28 se asociará con organizaciones locales y sin ánimo de lucro para organizar eventos de voluntariado comunitario que comenzarán antes de finales de 2025. Los posibles voluntarios para los Juegos Olímpicos, que comienzan el 14 de julio de 2028, y los Juegos Paralímpicos, que comienzan el 15 de agosto, también pueden inscribirse ahora, pero las solicitudes no se abrirán hasta el verano de 2026.

“No vamos a esperar hasta 2028 para aprovechar la resiliencia, la generosidad y el coraje de Los Ángeles. Esta iniciativa única canaliza el espíritu del voluntariado mucho antes de la ceremonia de apertura, y tenemos la oportunidad de crear un modelo para futuras ciudades anfitrionas, así como un legado para Los Ángeles y los Juegos”, afirmó Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, en un comunicado. “Esperamos que este programa sirva de catalizador para que los angelinos devuelvan a la ciudad lo que les ha dado, unan a las comunidades y ayuden a construir juntos una ciudad más fuerte”.

LA28 puso a prueba su programa de voluntariado a través de eventos con Shine LA, la iniciativa de la alcaldesa Karen Bass para embellecer Los Ángeles antes de los Juegos, y el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles. Las oportunidades de voluntariado comunitario se limitan actualmente al área de Los Ángeles, mientras que las oportunidades durante los Juegos se ampliarán fuera de la región, ya que todas las sedes contarán con voluntarios. Oklahoma City acogerá las competiciones de sóftbol y piragüismo en eslalon, mientras que los partidos de la fase de grupos del torneo de fútbol también se disputarán en estadios de todo el país.

LA28 calcula que se necesitarán entre 50 000 y 70 000 voluntarios para los Juegos Olímpicos, que serán los más grandes de la historia, y los primeros Juegos Paralímpicos en la historia de Los Ángeles. Los voluntarios son necesarios para ayudar a organizar los Juegos, y estarán destinados en todas las sedes y en algunos de los principales centros de transporte, incluido el aeropuerto. Ayudarán a los atletas, guiarán a los invitados y trabajarán en las zonas de prensa.

No es necesario realizar labores de voluntariado en la comunidad antes de los Juegos para conseguir una plaza en 2028, pero una participación temprana podría aumentar las posibilidades de los candidatos. Los voluntarios registrados recibirán invitaciones por correo electrónico para inscribirse en eventos específicos en función de su ubicación e intereses.