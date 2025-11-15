Conocido como ‘Torta Power’, Mario Luna llegó de Ensenada a Orange Lutheran para competir en la mejor liga de preparatorias de EEUU

En la exigente Trinity League del Sur de California, considerada la liga de fútbol americano de preparatorias más competitiva del país, un liniero ofensivo de raíces mexicanas comienza a abrirse camino entre algunos de los mejores prospectos de Estados Unidos. Se trata de Mario Luna, un joven de 16 años, nacido en Pomona pero criado en Ensenada, y estudiante de primer año en Orange Lutheran High School, donde ya se ganó un lugar en el equipo varsity.

Con 6 pies 2 pulgadas de estatura y 295 libras, Luna, conocido como ‘Torta Power’, juega sin complejos frente a rivales que, en muchos casos, le superan en edad, tamaño y experiencia.

“Ha madurado mucho. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo y de que apenas sea freshman”, afirma su entrenador de Orange Lutheran, Rod Sherman, quien lo considera parte central de un grupo joven con gran proyección.

La presencia de jugadores de origen mexicano en la historia de la NFL , como los linieros Anthony Muñoz, Roberto Garza y Will Hernández, ha dejado huella. Para Luna, sin embargo, pensar en el profesionalismo es todavía lejano. Por ahora su prioridad es clara.

Anuncio

“Quiero ir a la universidad gratis. Encontrar una que acepte mi talento, pague mis estudios y me permita formar parte del equipo. Si algún día se da la NFL, me encantaría, pero ahora mismo quiero obtener mi título y seguir adelante”, dice Luna.

Aun así, el interés comienza a manifestarse. Georgia State, Syracuse, SMU y South Florida, entre otras universidades de la División I, ya han mostrado interés por el joven liniero.

Su entrenador en México, David Gabor Munguía Gyenes, detectó que tenía algo especial desde que Luna tenía 12 años y lo sometió a entrenamientos técnicos, de fuerza y de coordinación, lo que lo llevó a competir contra jugadores mayores.

Antes de llegar a Orange Lutheran, donde se desempeña como guardia y centro, Luna jugó con los Rosarito Rangers, los COBACH Tigres de Tijuana, Osos y Tigres de Ensenada, entre otros, además de la selección Baja California Sub-17, donde fue el jugador más joven al ser convocado a los 14 años.

Mario Luna (63) es pieza fundamental de la labor ofensiva de su equipo, Orange Lutheran. (James Carbone/For Los Angeles Times en Espanol)

“Él, desde los 14, ya está compitiendo con los que ves ahora”, comenta Munguía Gyenes. “No le importa que el rival sea del doble de tamaño”.

Anuncio

Ese roce temprano lo preparó para dar el salto a California, donde integró equipos muy competitivos como U13 Bolts en San Diego y U14 OG Ducks en Corona, enfrentándose a talento ranqueado a nivel nacional. Sus padres, Mario y Maricela, pese a ser una familia más cercana al béisbol y al boxeo, lo apoyaron a diario en sus viajes constantes de Ensenada a Tijuana y luego a San Diego, y posteriormente al Inland Empire, para que Mario pudiera entrenar y competir en los torneos adecuados. Durante casi un año, viajaron de cuatro a cinco horas desde Ensenada hasta Corona para jugar en los U14 OG Ducks, el sueño de Mario.

“Le enseñamos que los sacrificios valen la pena”, dice Mario Luna Sr., padre del jugador.

Fue invitado por el entrenador de St. John Bosco High School, Fredy Arteaga, para jugar en torneos de 5 on 5, donde se reunían los mejores prospectos de la nación. Jugó con equipos de élite como Hellstars en el octavo grado, lo que comenzó a llamar más la atención de los entrenadores.

Además de su presencia en el campo, Luna ha ganado notoriedad en redes sociales, donde suma más de 117,000 seguidores en TikTok y 64,000 en Instagram. Su marca “Torta Power” nació durante un traslado rumbo a un entrenamiento. “Torta Power” es un juego de palabras relacionado con el término deportivo “bloqueo de panqueque”, en el que el liniero ofensivo bloquea al defensor tan fuerte que queda tirado en el suelo, como un panqueque. En este caso, quedan “hechos torta”.

Mario Luna (63) jugó para varios equipos en Ensenada y Tijuana antes de llegar al Sur de California con Orange Lutheran. (James Carbone/Para Los Angeles Times en Español)

“Mi papá y yo íbamos de camino al entrenamiento y se nos ocurrió en el coche. Pensamos que ‘taco power’ no tenía sentido. Entonces dije ‘torta power’. Y nos encantó, nos pareció una idea genial. Y desde entonces, empezamos a incluirlo en nuestros vídeos”, cuenta Luna, quien también tiene en sus redes sociales una tienda de camisas, gorras y más mercancía.

La idea de “Torta Power” también tiene un significado más profundo, relacionado con la vida de Luna: que todos los gorditos pueden jugar al máximo nivel, como Mario.

Anuncio

“Me da mucho gusto porque es un niño que comenzó a jugar al fútbol americano en México. Fuimos a buscar el sueño americano y vino y lo encontró. Y cuando lo encontró , hizo todo lo que pudo para tenerlo y lo logró. Ahora se trata de seguir inspirando a gorditos blindados de que se puede”, dijo Luna padre, un profesional de mercadotecnia, quien lo ayuda con la marca y la venta de mercancía en su sitio, así como con sus videos en redes sociales.

Sin embargo, la prioridad para Luna es el deporte y la escuela, no la popularidad.

Sherman coincide y les recuerda constantemente a sus jugadores, muchos de ellos con una fuerte presencia en las redes sociales, sobre la importancia de tener cuidado con ellas.

“Quiero ir a la universidad gratis. Encontrar una que acepte mi talento, pague mis estudios y me permita formar parte del equipo” — Mario Luna, jugador de Orange Lutheran

“Lo que publicas define tu marca. Una sola captura puede afectar becas y trabajo”, advierte Sherman. “Lo que publicas en las redes sociales en el mundo actual es la mejor representación de tu carácter divino. Por lo tanto, las canciones que eliges, las letras, lo que te gusta, lo que compartes, lo que retuiteas, todas esas cosas realmente importan”.

Orange Lutheran tiene un récord de 3-8, en una campaña marcada por sanciones administrativas. Aun así, Sherman destaca que el programa está formando un nuevo equipo muy sólido. El viernes dio la gran sorpresa al vencer a St. John Bosco, un equipo clasificado número uno en la nación hace dos semanas, en los playoffs de la CIF Southern Section y disputará las semifinales ante Santa Margarita la próxima semana.

“Tenemos jugadores como Mario, que son novatos y juegan contra chicos de 19 años. Lo importante es que entiendan el panorama general y mantengan una mentalidad de crecimiento”, dice Sherman.

Anuncio

Mario Luna durante un entrenamiento con los Bolts. (Foto familiar de Mario Luna)

Luna, quien además presume un promedio académico de 4.0, sabe que los próximos tres años serán decisivos. Competir en una liga en la que se enfrentan a potencias como Mater Dei y St. John Bosco, repleto de prospectos comprometidos con universidades de élite, no es poca cosa.

“Es un gran cambio. Muchos llevan entrenando desde pequeños y me llevan años de ventaja. Es un reto enorme”, reconoce Luna.

Sherman no duda del potencial de Luna y lo proyecta como un jugador dominante para el próximo año.

“Cuando compites al más alto nivel, no es que haya una sola cosa que debas mejorar. Se trata más bien de cómo mantener una mentalidad de crecimiento en la que solo quieres seguir mejorando, sin importar lo bueno que seas. Y creo que eso es lo que veo en Mario: no quiere compararse con los demás, solo quiere ser el mejor Mario Luna que puede ser”, añade Sherman.

En la Trinity League con los Lancers, donde ya empieza a llamar la atención, el joven liniero de origen mexicano avanza paso a paso, cargando no solo su casco y su número 63, sino también el nombre que él mismo convirtió en bandera, ‘Torta Power’. Una marca, sí, pero sobre todo un mensaje de que los sueños mexicanos de “gorditos blindados”, como lo llama su padre, también pueden abrirse paso en la élite del fútbol americano.

