Kike Hernández se opera el codo izquierdo y se perderá el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El jardinero de los Dodgers, Enrique ‘Kike’ Hernández anunció mediante sus redes sociales que se sometió a una cirugía en el codo izquierdo que lo había venido molestando durante gran parte de la temporada 2025.

Debido al tiempo de recuperación, el puertorriqueño no estará disponible para representar a la “Isla del Encanto” en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 que inicia el 5 de marzo y se jugará en San Juan, Houston, Tokio y Miami.

En la temporada pasada, Hernández jugó con dolor durante aproximadamente un mes antes de ingresar a la lista de lesionados por inflamación del codo, el 7 de julio. El jugador de 34 años, regresó a las canchas el 26 de agosto para disputar 93 partidos. En ese tiempo registró un promedio de bateo de .203, conectó 10 jonrones y produjo 35 carreras.

A pesar de una campaña regular discreta, Hernández fue fundamental en la postemporada con 16 hits que ayudaron a los Dodgers a conquistar su segundo título consecutivo de Serie Mundial, y su tercero con el equipo.

“Mi gente de Puerto Rico; con dolor en el alma les tengo que dejar saber que no voy a poder cumplir mi sueño de jugar el clásico en mi tierra!”, dijo Hernández en Instagram. “Ayer viernes 14 de noviembre me tuvieron que reparar el músculo extensor del codo, ya que sufrí un desgarre en Mayo y el seguir jugando con ganas de repetir como Campeón de la Serie Mundial, causó que se desprendiera del hueso”.

El propio Hernández reconoció que estaba jugando al límite y no podrá acompañar a Puerto Rico en el Clásico. En su publicación incluyó una foto con su brazo amoratado.

“La rehabilitación no me permitirá estar listo a tiempo para ponerme el uniforme con Puerto Rico en el pecho. Espero que entiendan”, continuó Kike. “En la última foto pueden ver como estaba el codo en los playoffs”.

Durante la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto, protagonizó dos jugadas memorables. La primera fue cuando cerró el Juego 6 con un doble play en un roletazo al jardín izquierdo, y en el Juego 7 colisionó con Andy Pages al intentar capturar la bola al centro.