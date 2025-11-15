LA Galaxy y América igualan en regreso de Jonathan dos Santos a Carson

El LA Galaxy y las Águilas del América empataron en un partido amistoso en Carson.

El LA Galaxy recibió en medio de un lluvioso sábado a las Águilas del América, que aprovechó la pausa por la Fecha FIFA para viajar a Carson, y sostener un amistoso ante el LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park de cara a la Liguilla.

El partido terminó en un empate 2-2 y sirvió como ensayo final de cara al cruce de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX frente a Rayados de Monterrey. Por otro lado, los galácticos se encuentran actualmente de vacaciones tras tener una de las peores temporadas de su historia y no haber clasificado a los playoffs.

Los goles del Galaxy fueron obra de Christian Ramírez y Gabriel Pec, mientras que por la visita, Victor Dávila hizo el doblete. Los cuatro goles fueron anotados en la primera mitad.

Con ocho jugadores ausentes por convocatorias, cinco con la Selección Mexicana y tres con Uruguay, André Jardine utilizó el encuentro para dar minutos a futbolistas con menor actividad reciente y ajustar piezas antes del inicio de la Liguilla.

Jonathan dos Santos volvió a Los Ángeles en donde vistió la camiseta galáctica desde 2017 hasta 2021. El mediocampista no ha tenido un buen andar en este torneo.

La primera anotación del encuentro llegó después de que el francés Allan Saint-Maximin y Alejandro Zendejas lograron generar peligro constante por los costados. Zendejas presionó, robó la pelota y habilitó a Maximin; el francés cedió a Dávila, quien definió ante Novak Mićović para el 1-0 al minuto 13.

¡Víctor la vio clara y directo a puerta! ⚽️💥 pic.twitter.com/semfGXEffF — Club América (@ClubAmerica) November 16, 2025

Apenas siete minutos después, Ramírez igualó para el Galaxy después de que Mauricio Cuevas le ganó la espalda a los defensas americanistas y cruzó el balón para que el delantero solo empujara para el empate.

América respondió de nuevo con proyección por las bandas. Maximin volvió a desbordar y Dávila cazó un balón suelto para cruzar su disparo y poner el 2-1 al 40’.

¡Doblete para nuestro número 11! 🇨🇱🔝 pic.twitter.com/vxmxjnExqX — Club América (@ClubAmerica) November 16, 2025

La ventaja, sin embargo, duró poco; Pec empató antes del descanso tras un nuevo desajuste por los costados. Cuevas, esta vez por la izquierda, envió el centro a Pec, quien sin dejar caer el esférico, puso las cosas 2-2 al cierre de la primera mitad.