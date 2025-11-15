Rams y Seahawks se juegan el liderato del Oeste de la NFC en un choque de alto voltaje

El quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford (9), celebra tras lanzar un pase de touchdown al tight end Colby Parkinson durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los 49ers de San Francisco en Santa Clara, California, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Photo/Jed Jacobsohn)

Los Rams de Los Ángeles (7-2) reciben a los Seahawks de Seattle (7-2) este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood (1:05 p.m., FOX) en un duelo directo por el liderato del Oeste de la NFC en la Semana 11. Igualados en récord y muy similares en nivel, ambos equipos llegan en uno de sus mejores momentos de la temporada.

Seattle aterriza en Los Ángeles con una racha de cuatro victorias consecutivas, todas por al menos ocho puntos, y las dos más recientes por más de 20 puntos. Además, los Seahawks cuentan actualmente con el criterio de desempate a su favor frente a los Rams. Su ofensiva ha sido una de las más explosivas de la liga, promediando 30.6 puntos por partido, la tercera mejor marca, mientras que su defensa también responde, permitiendo apenas 19.1 unidades por encuentro, sexta en la NFL.

Los Rams no se quedan atrás. También encadenan cuatro triunfos al hilo, todos por doble dígito, incluido el contundente golpe sobre San Francisco la semana pasada. Su ofensiva ha sido igualmente consistente, pues suma 27.9 puntos por juego, la quinta mejor cifra en la liga, y su defensa ha permitido solo 17 puntos en total durante este tramo.

Uno de los grandes atractivos del duelo será ver cómo maneja Matthew Stafford la presión de la defensiva de Seattle, la tercera mejor de la NFL en generación de presión sobre el mariscal. El quarterback de los Rams llega encendido, pero enfrentará a un rival que sabe incomodar constantemente.

El ganador saldrá con el control absoluto del Oeste de la NFC y una declaración clara rumbo a la segunda mitad de la temporada.

Será el regreso de Cooper Kupp, exjugador de los Rams, al SoFi Stadium, donde jugó por cinco temporadas y fue nombrado el Jugados Más Valioso en el Super Bowl LVI. Los Rams dejaron ir a Kupp en febrero al darle de baja con dos temporadas por activar en su extensión de contrato. Luego firmó un contrato de tres años y $45 millones con los Seahawks.