UFC 322: Makhachev y Shevchenko arrasan con facilidad sus duelos titulares

Islam Makhachev amplió su legado el sábado en el Madison Square Garden de Nueva York al convertirse en campeón de peso wélter tras dominar de principio a fin a Jack Della Maddalena. El excampeón de peso ligero controló cada asalto y se impuso por una amplia decisión unánime, con tarjetas idénticas de 50-45.

Con este triunfo, Makhachev alcanzó 16 victorias consecutivas en UFC, igualando la racha histórica de la leyenda brasileña Anderson Silva. No conoce la derrota desde octubre de 2015.

Makhachev venía de ganar en enero a Renato Mohicano para romper el récord de más defensas consecutivas del campeonato de peso ligero en UFC, con cuatro. Luego dejó el título vacante en junio de este año en busca de la corona wélter.

En la pelea coestelar, la campeona de peso mosca Valentina Shevchenko defendió con autoridad su cinturón ante Zhang Weili. La excampeona de peso paja había subido de división en busca de su segundo título en UFC, pero se encontró con una Shevchenko precisa, fuerte y dominante. Zhang sufrió su primera derrota desde 2021.

Shevchenko frenó el intento de Zhang de convertirse en la segunda mujer en la historia de la UFC en conquistar cinturones en dos categorías distintas. La brasileña Amanda Nunes es la única campeona en tener múltiples títulos de UFC en divisiones diferentes.

En otra acción destacada de la cartelera, la estadounidense Erin Blanchfield sometió a Tracy Cortez en el segundo asalto con una guillotina. Blanchfield llevó la pelea al piso, donde demostró su superioridad. La peleadora de 26 años hiló su segunda victoria y continúa consolidándose como una de las figuras más peligrosas de las 125 libras.