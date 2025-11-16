Los Seahawks fallan un gol de campo en los segundos finales y los Rams toman el liderato solitario del Oeste

El ala cerrada de los Rams de Los Ángeles, Colby Parkinson (84), corre con el balón y supera al safety de los Seahawks de Seattle, Ty Okada (39), durante un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 16 de noviembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Photo/Kyusung Gong)

Los Rams de Los Ángeles se colocaron en la cima solitaria del Oeste de la NFC luego de sufrir, pero finalmente imponerse en casa ante los Seattle Seahawks por 21-19, en un duelo cerrado disputado la tarde del domingo en el SoFi Stadium de Inglewood. Pese a cometer cuatro entregas de balón, la defensa angelina apareció en los momentos clave para sellar el triunfo.

La unidad defensiva de Los Ángeles interceptó cuatro veces a Sam Darnold, incluidos dos robos del novato Kamren Kinchens, uno en el primer cuarto y otro en el tercero. Aun así, el encuentro se mantuvo tenso hasta el último suspiro.

Con el reloj expirando, Jason Myers intentó un gol de campo de 61 yardas, pero su disparo se desvió hacia la derecha, lo que permitió que los Rams conservaran la ventaja y aseguraran la victoria. Fue el momento decisivo de un partido en el que Los Ángeles nunca estuvo por debajo en el marcador, aunque tampoco logró tener una tarde tranquila.

La defensa angelina permitió 414 yardas en total, pero contuvo a Seattle cada vez que pisó la zona roja, cediendo únicamente un touchdown, que llegó faltando 2:23 minutos por jugar.

En ofensiva, Matthew Stafford, Kyren Williams y Puka Nacua protagonizaron las jugadas determinantes que impulsaron a los Rams a mejorar su marca a 8-2. Stafford terminó con dos pases de anotación.

Los Seahawks, por su parte, cayeron a 7-3, quedando un juego por detrás de Los Ángeles en la carrera divisional.

Los Rams volverán a la acción el domingo, 23 de noviembre, cuando enfrenten a los Tampa Bay Buccaneers.

El juego contó con la visita de Blake Snell, jugador de los Dodgers y originario de Seattle.

