LAFC visita a Whitecaps en una semifinal de conferencia con un margen peligrosamente estrecho

El LAFC vuelve a colocarse en el centro del escenario de la MLS este sábado, cuando visite a los Vancouver Whitecaps en un BC Place que se anuncia completamente agotado para disputar las Semifinales de la Conferencia Oeste.

El duelo, que se disputará el sábado 22 de noviembre (6:30 p.m. PT, Apple TV), representa mucho más que una serie de playoffs, es la cristalización de una rivalidad creciente entre dos proyectos que han evolucionado de manera acelerada en los últimos dos años.

LAFC llega a su cuarta semifinal consecutiva de conferencia, consolidando una regularidad que ninguna otra franquicia ha conseguido en este ciclo (2022-2025). El equipo angelino ha disputado dos de las últimas tres finales de la Copa MLS y, además, eliminó al Vancouver en las últimas dos postemporadas.

Vancouver, sin embargo, no es el mismo rival de años anteriores. Los Whitecaps firmaron su mejor temporada desde su llegada a la MLS con récords de puntos (63), victorias (18), triunfos fuera de casa (8), goles marcados (66) y diferencia de goles (+28) y regresan a una semifinal de conferencia por primera vez desde 2017.

“Estoy realmente emocionado por este partido”, dijo Dax McCarty, quien el año pasado disputó su última temporada como jugador y alcanzó las Semifinales del Este con Atlanta United y hará parte del grupo de analistas del partido con Apple TV. “Son dos de los mejores equipos de la MLS y se encuentran en un escenario ideal: un partido de alto calibre en los playoffs.”

En la cabina de transmisión de MLS Season Pass también contará con el exmundialista con Estados Unidos, Maurice Edu, como analista de Apple TV.

“Va a ser un partido increíble”, dijo Edu. “Tenemos el privilegio de ver un fútbol de gran calidad en un estadio increíble, lleno de aficionados apasionados. Son los playoffs de la MLS”.

McCarthy destacó el trabajo de la dupla de Son Heung-Min y Denis Bouanga, un tándem que ha pulverizado defensas desde que el surcoreano llegó al club en agosto procedente del Tottenham Hotspur.

“La conexión entre Son y Bouanga tienes que mencionarla de inmediato”, afirmó McCarty. “Son dos de los atacantes más en forma de la liga, y Vancouver tiene una de las mejores defensas. Ese emparejamiento es de élite”.

Desde la llegada de Son, ambos suman 23 goles y ocho asistencias combinadas. Son registra 10 goles y cuatro asistencias, incluyendo su primer tanto de playoffs en el triunfo 4-1 sobre Austin. Bouanga, por su parte, fue nombrado por tercera vez consecutiva al MLS Best XI, se convirtió en el primer jugador en la historia en lograr tres temporadas seguidas de 20 goles, y es el máximo goleador histórico de LAFC en playoffs (10 tantos en 14 partidos).

Pero más que cifras, su impacto ha sido relacional.

“Para Vancouver es un problema porque ambos se mueven por todo el campo y se buscan constantemente”, explicó McCarty. “Son más rápidos y tienen más ritmo que los centrales de Vancouver. Es un desajuste claro”.

Si LAFC presume de una dupla devastadora, Vancouver no se queda atrás. El mediocampo formado por Sebastian Berhalter —JMV del equipo y miembro del MLS Best XI— y Thomas Müller, leyenda del Bayern Múnich, ha sido el motor silencioso del resurgimiento canadiense.

Edu destacó particularmente la evolución del jugador de 24 años y quien es hijo del exentrenador de la selección estadounidense, Gregg Berhalter.

“Antes de [Thomas] Müller, ya era impresionante ver el crecimiento de Berhalter”, señaló Edu. “Su presencia, su liderazgo natural, su tenacidad… Ha dado pasos gigantescos esta temporada”.

Müller, con nueve goles y cuatro asistencias desde su llegada, aportó la chispa creativa y la estructura posicional que Vancouver necesitaba para dar el salto de un equipo competitivo a uno dominante.

McCarty incluso comparó la sociedad entre ambos mediocampistas con una escena de la comedia Stepbrothers (Hermanastros).

“¿Nos acabamos de convertir en mejores amigos? Sí”, dijo Edu entre risas. “Berhalter es probablemente el jugador más mejorado de toda la MLS de un año a otro. Es un ascenso impresionante”.

Desde 2023, LAFC y Vancouver se han enfrentado 14 veces, más que cualquier otro par de equipos en la liga en ese periodo. En 2023 disputaron seis partidos en todas las competencias, con un dominio de LAFC en los marcadores (15-6).

En el año pasado, la diferencia se acortó: seis partidos, 10 goles angelinos por siete canadienses, y una serie de playoffs que se resolvió a favor de los angelinos de manera muy apretada y dramática.

“Entre ambos equipos se ha generado una rivalidad natural en los últimos años”, comentó Edu. “Para Vancouver, la pregunta es si pueden empezar a ganar esos partidos importantes.”

Los dos encuentros de la temporada regular 2025 reflejan esa paridad con un 2-2 en el BC Place y un 1-0 de Vancouver en Los Ángeles. Pero todo eso ocurrió antes de las incorporaciones de Son y Müller, y antes de las lesiones que golpearon a ambos equipos.

Para LAFC, la baja de su capitán Aaron Long y la pérdida del mediocentro Igor Jesus obligaron a Steve Cherundolo a rediseñar tácticamente al equipo. En Vancouver, el delantero Brian White, goleador del equipo con 16 tantos en temporada regular, y el zaguero Tristan Blackmon, nombrado Defensor del Año 2025, han estado ausentes por lesiones.

“Un Brian White en forma cambia todo”, dijo McCarty. “Es el jugador del que nadie habla porque la atención se la llevan Son, Bouanga y Müller, pero White puede ser el Factor X”.

El partido también representa un cruce generacional en los banquillos.

Por un lado, Cherundolo, quien anunció que dejará LAFC al final de la temporada para regresar a Alemania, busca cerrar su ciclo con un título más, que sería el segundo en la historia del club. Desde 2022, el entrenador angelino ha firmado un registro imponente de 10-3-1 en playoffs, ganó el Supporters’ Shield y la Copa MLS en su primer año, y ha convertido a LAFC en un modelo de consistencia.

“Pasar a una línea de tres centrales fue la decisión correcta”, dijo McCarthy. “Cuando agregaron a Son, no necesitaban otro atacante. Con Son en el campo, el equipo se volvió más balanceado, y sus carrileros —Palencia y Hollingshead— pueden hacer lo que mejor saben”.

Del otro lado está Jesper Sørensen, en su primer año con Vancouver, pero quien ya ha modificado radicalmente el estilo y la ambición del club.

“Vanni Sartini merece crédito por construir una base sólida”, dijo McCarty. “Pero Sørensen los ha llevado a otro nivel. Son un equipo que domina en ambos lados del campo. Ahora Vancouver es un equipo que tienes que ver”.

McCarty admite que su predicción depende de la disponibilidad de White y Blackmon.

“Si están listos para arrancar, doy la ventaja a Vancouver. Si no, Son y Bouanga pueden ser demasiado”.

Edu imagina un partido parejo que podría terminar en penales.

“Para Vancouver, el plan debe ser obligar a que alguien más que Son y Bouanga los derrote. Podría ser un 2-2 y definirse en penales”.

