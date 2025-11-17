Trump presenta el FIFA PASS para agilizar visas rumbo al Mundial 2026

El presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escuchan al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una reunión con el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 17 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Los aficionados que viajen a Estados Unidos para la Copa Mundial 2026 ahora podrán tramitar su visa con mayor rapidez gracias al nuevo Sistema de Programación Prioritaria de Citas de la FIFA, conocido como FIFA PASS, de acuerdo al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El anuncio se realizó en un evento en la Casa Blanca con la presencia del presidente Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; miembros del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Durante la presentación, el Departamento de Estado detalló que el FIFA PASS permitirá a los titulares de entradas obtener citas prioritarias para entrevistas de visa, con el objetivo de facilitar su ingreso al país durante el torneo.

El encuentro tuvo lugar en la antesala del sorteo de la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en el Kennedy Center de Washington, D.C.

Trump exhortó a los aficionados que planean asistir a los partidos a “solicitar sus visas de una vez” y señaló que su administración trabaja con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional para “asegurarse de que los aficionados al fútbol de todo el mundo puedan venir a los Estados Unidos el próximo verano de forma fácil”.

El FIFA PASS representa un paso clave en los preparativos para la Copa Mundial de 2026 y evidencia la colaboración entre la FIFA y el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca.