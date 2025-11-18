‘Kun’ Agüero sobre el Mundial con 48 equipos: ‘Los países con más experiencia histórica suelen tener ventajas’

El exdelantero argentino Sergio Agüero sostiene el trofeo tras la victoria de Argentina en la final del Mundial de fútbol entre Argentina y Francia, disputada en el estadio Lusail de Lusail (Qatar) el domingo 18 de diciembre de 2022. Argentina ganó 4-2 en la tanda de penaltis tras empatar 3-3 al final del partido.

El exdelantero argentino Sergio ‘Kun’ Agüero afirmó que en el fútbol actual cualquier selección puede competir de igual a igual, aunque consideró que los países con mayor experiencia en Copas del Mundo suelen partir con ventaja. El exseleccionado argentino recordó el caso de la Albiceleste en Qatar 2022, cuando cayó sorpresivamente ante Arabia Saudita en su debut y luego enfrentó un duro partido ante México antes de encaminarse al título.

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, con 48 equipos, por primera vez.

“Cualquier país te puede hacer partido. Las fases de grupos son muy difíciles. A Argentina le pasó con Arabia: perdió el primer partido y luego terminó siendo campeona. Pero fue muy duro y el segundo partido con México era para dejar la vida”, dijo Agüero. “Creo que con más países en el Mundial será diferente, pero las selecciones con historia y experiencia son las que más se benefician”.

El exjugador señaló que, por el contrario, los equipos con menor recorrido internacional suelen enfrentar desventajas por ello.

“Los países que no tienen tanta historia suelen jugar con desventajas de no (tener) tanta experiencia y que también el rival asusta un poco por esa historia que tiene ese país”, dijo Agüero.

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre y Argentina, como campeona vigente y segunda en el ranking de la FIFA, será cabeza de serie. Agüero, quien participó en el sorteo de 2018, espera que esta edición también traiga buena fortuna para la Albiceleste.

“Quiero que que les vaya de la mejor manera y ojalá que podamos por lo menos estar en una final”, dijo el exjugador del Manchester City. “Es quizás el último mundial que podemos ver a Leo (Messi), seguramente por la edad que tiene. Entonces, es poder disfrutar este Mundial de la mejor manera, pase lo que pase, pero bueno, vamos a apoyar hasta el final”, afirmó.

Sergio Agüero cuando militaba en Manchester City. (ASSOCIATED PRESS)

Agüero también revivió lo que significó para él compartir la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con su hijo Benjamín.

“Fue algo muy lindo, algo que no te vas a olvidar nunca, y encima Argentina salió campeón”, recordó.

Agüero no estuvo en el equipo de Argentina en el Qatar 2022 porque se retiró el fútbol profesional un año antes por problemas de salud. Sin embargo, acompañó al equipo durante el torneo como miembro honorario y se unió a la celebración de la victoria en la cancha, junto a sus compañeros y amigos.

