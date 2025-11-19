Mundial 2026: Confirman a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje intercontinental 

El logotipo de la Copa Mundial de 2026 se muestra en una pantalla situada fuera del Observatorio Griffith de Los Ángeles el miércoles 17 de mayo de 2023. (AP Photo/Jae C. Hong)

La FIFA confirmó este miércoles que Guadalajara y Monterrey serán las ciudades anfitrionas del torneo de repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado del 23 al 31 de marzo del próximo año.

El certamen definirá dos de las últimas plazas disponibles para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México tres meses después del repechaje.

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey albergarán los partidos entre seis selecciones de cinco confederaciones. Los equipos participantes serán: Irak (AFC), República Democrática del Congo (CAF), Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC). Todos buscarán uno de los dos boletos restantes para el Mundial, que estrenará un nuevo formato de competición.

Ambos recintos también figuran como sedes oficiales del Mundial 2026. El Estadio Guadalajara recibirá cuatro partidos de la fase de grupos, mientras que el Estadio Monterrey organizará tres encuentros de la misma fase y uno de los dieciseisavos de final.

El sorteo del repechaje se llevará a cabo este jueves, 20 de noviembre, en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, a las 4 a.m. Hora de Los Ángeles. El calendario completo del torneo se confirmará tras el sorteo.