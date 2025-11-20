LA Galaxy y LAFC presentaron sus calendarios para la temporada 2026 de la MLS

LA Galaxy y LAFC dieron a conocer sus calendarios de la temporada 2026, un año que estará marcado por el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, además de celebraciones a jugadores históricos.

Ambos clubes presentaron un programa completo de actividades y fechas clave que definirán el rumbo del fútbol en la ciudad durante los próximos meses.

El seis veces campeón de la MLS abrirá su temporada el domingo 22 de febrero, cuando reciba al New York City FC a las 4 p.m. PT en el Dignity Health Sports Park.

Su calendario incluye 17 encuentros en Carson, además de eventos especiales que celebran la historia del equipo y a sus figuras más emblemáticas.

Uno de los puntos más destacados será el regreso de Riqui Puig, quien vuelve tras su lesión para recuperar su papel protagónico en el mediocampo. Su proceso de rehabilitación fue seguido en la miniserie de YouTube, Riqui Puig: The Road to Recovery.

El club también dedicará dos fechas a reconocer a dos de sus grandes leyendas. El 4 de abril se celebrará el lanzamiento del libro “Landon”, la nueva autobiografía de Landon Donovan, días después, el 26 de abril, será develada la estatua de Cobi Jones en Legends Plaza, uniéndose a David Beckham y al propio Donovan en el recinto de honor del club.

Durante la pausa de seis semanas por el Mundial de 2026, los galácticos organizarán experiencias y celebraciones relacionadas con el torneo.

El clásico angelino “El Tráfico” regresará al DHSP el viernes 17 de julio, cuando el Galaxy reciba a LAFC en un duelo que históricamente ha ofrecido partidos cargados de goles y dramatismo. La serie favorece al LA Galaxy 10-9-7 y los encuentros suelen superar los cuatro goles por juego.

El segundo choque de la temporada será el 25 de octubre en el BMO Stadium.

El calendario de los galácticos también incluye visitas poco frecuentes, pues volverán a Montreal el 22 de agosto por primera vez desde 2018 y viajará a Atlanta el 9 de mayo, algo que no sucedía desde 2019.

LAFC también presentó un calendario lleno de momentos importantes, destacando que abrirá la temporada un día antes que su rival de ciudad, el viernes 21 de febrero, cuando reciba al Inter Miami en el histórico Coliseo Memorial de Los Ángeles, que está a solo unos pasos del BMO Stadium, su casa.

Será el primer partido oficial de LAFC en ese estadio y un inicio simbólico para su novena campaña.

De sus primeros nueve encuentros, seis serán en Los Ángeles, recibiendo a FC Dallas, St. Louis CITY SC, Earthquakes de San José y los Rapids de Colorado en las primeras semanas de la temporada.

Entre sus partidos destacados también figura la revancha ante los Whitecaps de Vancouver, su rival en la reciente semifinal de la Conferencia Oeste, con duelos programados para el 1 de agosto en Canadá y el 10 de octubre en el BMO Stadium.

LAFC enfrentará además a rivales importantes de la Conferencia Oeste, como el Dynamo de Houston el 10 de mayo y el Minnesota United en su último partido en casa el 31 de octubre.

Su calendario interconferencia incluye el regreso de Orlando City a Los Ángeles el 4 de abril, además de visitas a New York City FC el 17 de octubre y a D.C. United el 29 de agosto.

La liga tendrá una pausa oficial entre el 25 de mayo y el 16 de julio por el Mundial 2026, mientras que el Juego de las Estrellas de la MLS se celebrará el 29 de julio en Charlotte y el Decision Day será el 7 de noviembre.