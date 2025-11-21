Canelo Álvarez muestra su deseo de una revancha ante Terence Crawford

Saúl Álvarez no descarta pelear de nuevo contra Terence Crawford, a pesar de la derrota contundente sufrida en su enfrentamiento en Las Vegas el pasado 13 de septiembre.

El primer combate entre ambos tuvo lugar en el Allegiant Stadium, donde Crawford derrotó a Canelo por decisión unánime con tarjetas 116–112 y 115–113 x2. Con ese triunfo, Crawford se convirtió en campeón indiscutido del peso supermediano al quitarle los cinturones al jalisciense.

Al término de ese combate, Canelo afirmó que “Una derrota no me define … Estoy para tomar riesgos, ponerme a prueba y aquí seguiré”.

Canelo visita TV Azteca y habló claro sobre sus planes para el próximo año; confirma su objetivo: ir por la revancha ante Terence Crawford.🔥🥊#DeporTV pic.twitter.com/d20L3fBZTW — Los Protagonistas (@losprota) November 20, 2025

Al ser consultado sobre una posible revancha, dijo que lo haría y según reportes, ya ha anunciado su interés de volver a subir al cuadrilátero ante ‘Bud’.

“Si lo volvemos a hacer sería grande … vamos otra vez, la acepto … me siento fuerte … le doy todo el crédito”.

En una visita a TV Azteca en México, en donde habló de los planes que vienen para el 2026 y en la que su prioridad es la revancha ante Crawford. Según reportes, las negociaciones ya iniciaron, aunque aún no se conocen los detalles. Canelo está bajo contrato con Turki Alalshikh de Riyadh Season por cuatro peleas.

El 23 de octubre, Canelo fue sometido a una cirugía en el codo izquierdo para remover fragmentos de cartílago y hueso sueltos en la articulación, una lesión que lo venía aquejando durante el campamento previo a la pelea. Se espera que esté en rehabilitación al menos dos meses y que pueda reanudar entrenamientos ligeros entre 12 y 15 semanas después de la operación. Su regreso al ring está proyectado para mediados de 2026.

En cuanto a la revancha, Canelo ha mostrado interés en enfrentar nuevamente a Crawford una vez recuperado. Sin embargo, desde el entorno del boxeo se menciona que no está claro si el contrato original incluía una cláusula de revancha, algo que podría influir en la negociación de una segunda pelea.

