LAFC y San Diego FC buscan citarse en la final de Conferencia pero primero tienen que superar sus respectivas pruebas

Los aficionados del Sur de California podrían presenciar una final de Conferencia inédita entre LAFC y San Diego FC, aunque antes ambos deberán superar retos decisivos en sus respectivos cruces ante Vancouver y Minnesota.

LAFC salta al ruedo ante unos Whitecaps reforzados y en buen momento, subcampeones de Concacaf este año, en un duelo de eliminación directa. La visita a BC Place (6 p.m., MLS Season Pass Apple TV) se perfila complicada, especialmente ante un rival que incorporó esta temporada al alemán Thomas Müller y que llega con confianza.

Ambos equipos resolvieron sus series anteriores sin necesidad de un Juego 3. Mientras LAFC despachó a Austin FC, Vancouver hizo lo propio con FC Dallas. Será además la tercera ocasión consecutiva que se enfrenten en playoffs, luego de que el Negro y Oro eliminara a Vancouver en 2023 y 2024.

Anuncio

“Será un gran juego, ante un gran equipo. Han sido consistentes todo el año, son muy organizados, han tenido mucho éxito en lo que han hecho”, dijo Mark Delgado, mediocampista que llegó a LAFC esta temporada tras haber campeonado con el Galaxy en 2024.

“Son muy organizados, disciplinados. Estoy muy familiarizado con su sistema”, añadió Delgado. “Si aprovechamos nuestras chances y nos ayudamos entre nosotros, vamos a estar bien”.

Los Whitecaps ya enfrentaron a LAFC al inicio de la temporada, con un 2-2 en Vancouver. En el segundo choque, el conjunto angelino cayó 1-0 en BMO Stadium en junio, en un encuentro en el que ambos clubes estaban sin sus principales figuras. Para este duelo, LAFC contará con Son Heung-Min, quien ha formado una peligrosa dupla con Denis Bouanga.

Durante la semana, el entrenador del LAFC, Steve Cherundolo señaló que la lluvia de los últimos días en el Sur de California no ha afectado los entrenamientos. Sin embargo, dijo que sus muchachos tendrán que poner mucha atención a Müller, así como a sus otros compañeros.

Steve Cherundolo, entrenador del LAFC, podría estar dirigiendo su último partido del Negro y Oro este sábado. (John Raoux / Associated Press)

“Es un jugador que hace la diferencia. Es un líder, ciertamente mejoró ese equipo, tal como lo hizo Sonny a nosotros”, dijo el técnico sobre la estrella alemana. “Es un equipo activo, muy disciplinado y atlético. Hay veces que se pasan de agresivos, pero eso se lo dejamos al árbitro”.

Este partido tendrá como marco a más de 53,000 aficionados y podría significar la despedida de Cherundolo como entrenador de LAFC si el equipo queda eliminado, tras anunciar durante la temporada que regresará a Alemania, país donde jugó profesionalmente y se formó como técnico.

“Esperamos que sea un gran partido”, anticipó el entrenador del Whitecaps, Jesper Søresnen. “Se enfrentarán dos equipos muy buenos, con jugadores excelentes y muy emocionantes. El estadio estará lleno y esperamos que sea un gran partido. Por nuestra parte, estaremos preparados”.

El delantero del Vancouver Whitecaps Thomas Müller (13) celebra con sus compañeros de equipo, el delantero Nelson Pierre (42), el defensa Belal Halbouni (12) y el centrocampista Sebastian Berhalter, en el extremo derecho, tras marcar el segundo gol contra el Orlando City durante la segunda parte de un partido de la MLS, el sábado 11 de octubre de 2025, en Orlando, Florida. (AP Photo/Kevin Kolczynski)

(Kevin Kolczynski / Associated Press)

San Diego FC, por su parte, recibirá el lunes a Minnesota (7 p.m., Apple TV Season Pass) después de despachar a Portland en tres partidos, mientras que su rival también necesitó tres juegos para superar al respetado Seattle.

La semifinal de la Conferencia del Oeste marcará el tercer enfrentamiento de la temporada entre SDFC y Minnesota United. En el primero, el 14 de junio en Allianz Field, San Diego remontó una desventaja de dos goles para imponerse 4-2. Minnesota luego empató la serie con una victoria 3-1 en Snapdragon Stadium el 13 de septiembre.

San Diego podría convertirse en el único equipo, junto al Chicago Fire de 1998, en conquistar la MLS Cup en su temporada inaugural.