Paz y estabilidad: Cómo Curazao se convirtió en la nación más pequeña en clasificar a una Copa del Mundo

“Es como si fuéramos campeones del mundo”, describió sonriendo Gilbert Martina, el presidente de la Federación de Fútbol de Curazao al hablar del momento histórico que vive no solo el balompié del país, sino toda la isla.

Aunque el Mundial de 2026 todavía está a meses de disputarse en tierras norteamericanas, en Curazao ya se vive como si hubiera comenzado. Las calles, las escuelas y las plazas de esta isla del Caribe de alrededor de 150,000 habitantes vibran al ritmo de “Blue Wave”, una canción compuesta en honor a la selección que, tras empatar 0-0 ante Jamaica el martes pasado, selló su primera clasificación mundialista. La canción, que se ha convertido en un nuevo himno nacional, celebra el presente sin dejar atrás todos los obstáculos superados por el fútbol de Curazao.

Los autos circulan ondeando banderas por toda la isla, como si hubieran conquistado la Copa del Mundo. Para muchos, el simple hecho de clasificar, algo que parecía imposible hace unos años, equivale a una hazaña que será recordada por generaciones en el país.

La celebración comenzó en cuanto el árbitro pitó el final del partido en Kingston. Continuó el día siguiente con la llegada del equipo a la isla, con un avión con la bandera de Curazao ondeando desde que tocó tierra y un desfile que recorrió las comunidades cercanas hasta desembocar en la plaza principal de Willemstad, la capital del país. Miles de personas salieron a las calles, incluidos el Primer Ministro y el Ministro del Deporte.

Anuncio

Curazao, con un territorio que no supera los 444 kilómetros cuadrados, tiene una población menor a ciudades del Sur de California como Riverside, Fontana y Oxnard. Sin embargo, el éxito de Curazao no solo ha unido a la población, también ha inspirado a los más jóvenes y proyectado al país en el mapa internacional.

“No tienen que admirar a Messi o Neymar, tiene a sus propios Bacunas, tienen sus propios héroes locales”, dijo Martina al referirse a dos jugadores populares de la selección de Curazao. “Esto ha traído mucho orgullo”.

Además, ha sido un impulso deportivo, social y económico.

“Nos ha dado mucha visibilidad… antes nadie sabía dónde estaba la isla”, comentó Martina. “Ahora estamos en nuestro momento, somos sexis”.

Los jugadores de Curazao participan en un desfile para celebrar su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Willemstad, Curazao, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (AP Photo/Endrymar Martis) (Endrymar Martis / Associated Press)

La ampliación del Mundial a 48 selecciones abrió la puerta a países con poca tradición en esta instancia. Aun así, la clasificación no era fácil. Países con grandes poblaciones como China e India quedaron fuera, al igual que naciones con historia mundialista como Nigeria, Chile o Costa Rica.

Antes de Curazao, la nación más pequeña en clasificar había sido Islandia, con cerca de 400,000 habitantes en Rusia 2018.

Anuncio

“Hemos estado luchando por esto desde hace más de 15 años. Lo merecemos”, declaró Leandro Bacuna, jugador del Bandırmaspor de Turquía, a Marca al momento de alcanzar la clasificación. “Nadie creía en nosotros pero lo logramos”.

Los jugadores de Curazao celebran la clasificación para la Copa del Mundo de fútbol FIFA 2026 después de un juego contra Jamaica en Kingston, Jamaica, el martes 18 de noviembre de 2025. (AP Photo/Collin Reid) (Collin Reid / Associated Press)

Acostumbrado a apoyar a Brasil y a Países Bajos en los Mundiales, Curazao pasó en 2010 a ser territorio autónomo del Reino de los Países Bajos tras la disolución de las Antillas Neerlandesas. En 2011 obtuvo su afiliación a la FIFA.

Durante los siguientes años, Curazao reclutó a futbolistas nacidos en Países Bajos con raíces en la isla. La estrategia funcionó pues del plantel actual, solo Tahith Chong es nacido en Curazao, aunque una lesión lo dejó fuera desde octubre.

En las clasificatorias anteriores de los previos Mundiales, los intentos naufragaron en las primeras rondas. En las eliminatorias de Brasil 2014 fueron eliminados en la segunda fase, en las clasificatorias de Rusia 2018 quedaron en la tercera ronda. Rumbo a Catar 2022, fueron eliminados en la segunda fase.

La multitud anima a los jugadores de Curazao durante un desfile para celebrar su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Willemstad, Curazao, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (AP Photo/Endrymar Martis) (Endrymar Martis / Associated Press)

Anuncio

Esta vez, con una generación liderada por los hermanos Juninho y Leandro Bacuna, y por Riechedly Bazoer, superaron con autoridad las primeras fases y llegaron a la última jornada necesitando al menos un empate ante Jamaica.

Tras el pitazo en Kingston, el equipo celebró con emoción. Habían superado problemas internos, limitaciones económicas y años de frustraciones.

“Cuando comenzamos este sueño, parecía imposible, pero hicimos lo imposible posible”, dijo Kenji Gorré, atacante del club israeli Maccabi Haifa, en entrevista en la cancha después del partido al medio Omroep West.

Aunque el camino no estuvo libre de turbulencias. Desde febrero de 2024, un conflicto interno entre equipos de segunda división, el consejo federativo y la presidencia llevó a un paro en las actividades. La FIFA debió intervenir con un comité de normalización y convocar elecciones, realizadas en abril, de las que surgió Martina como el nuevo presidente, al igual que una nueva mesa directiva.

Su esposa le había pedido no postularse, pero al visualizar el éxito de la clasificación, Martina insistió. Sentía que algo importante estaba por venir.

Su experiencia en administración de un banco y un hospital pesó en la decisión, y sobre todo, su distancia con los clubes locales. Al asumir, estableció un principio importante, tener paz y estabilidad. Era necesario apagar conflictos y egos para que el fútbol pudiera respirar.

Anuncio

“En la isla tenemos un dicho que dice que el pescado se pudre por la cabeza”, relató Martina, autor de un libro sobre salud mental. “Cuando hay turbulencias… esa energía se filtra hacia abajo”.

“Jugar por dinero significa ganar o perder. No importa. Pero cuando activas al gigante dormido y juegas con un propósito, juegas con el corazón y con el alma, perder no es una opción” — Gilbert Marina, presidente de la Federación de Fútbol de Curazao

Pidió a los jugadores competir “por causa y espíritu”, no por dinero. Buscó fondos, orden administrativo y pagos puntuales, lo que se ganó la confianza de los jugadores y les permitió enfocarse en lo deportivo. Antes, los seleccionados esperaban tres o cinco meses para cobrar.

Martina también le pidió a los seleccionados jugar por “causa y espíritu”, en lugar del dinero, lo que llevó al equipo a tener un ambiente de familia y fortaleza deportiva.

“Jugar por dinero significa ganar o perder. No importa. Pero cuando activas al gigante dormido y juegas con un propósito, juegas con el corazón y con el alma, perder no es una opción, ”, explicó Martina, padre de cinco hijos, dos de ellos nombrados en honor a figuras brasileñas, Jairzinho y Jorginho.

La búsqueda del entrenador adecuado también fue importante. Primero contactó a Bert van Marwijk, entrenador que llevó a Países Bajos al subcampeonato del mundo en 2010, luego a Fred Rutten. Ambos declinaron. Finalmente, llegó la llamada de Dick Advocaat, un entrenador práctico enfocado en los resultados, quien mostró interés inmediato.

Anuncio

“Le dije: ‘¿Me permites usar tu nombre para buscar patrocinadores?, porque la federación no tiene dinero para pagar un sueldo como este’. Me dijo: ‘Claro, con que no salga en las noticias’”.

La apuesta rindió pues acumuló 10 partidos invicto en las eliminatorias, con siete victorias, tres empates y una sólida diferencia de goles de 11-3.

“En una fase de clasificación hay que estar muy orientado a los resultados, ya que cada partido es como una final. Se pueden perder puntos y eso puede costarte la clasificación”, dijo Martina.

Con Estados Unidos, México y Canadá clasificados por ser anfitriones, quedaron tres plazas disponibles a Concacaf, de las que dos fueron para Haití y Panamá, y la última se la disputarán Surinam y Jamaica en el repechaje intercontinental en marzo de 2026.

El nuevo sistema de clasificación y el número de cupos por Confederación ha generado quejas, como la del entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, quien reclamó que algunas confederaciones tienen demasiados boletos mundialistas, comparado a la competitividad de Europa y el número que ellos tienen.

Pero en Curazao están muy contentos para escuchar esas quejas.

“Lo sentimos por los italianos, pero este es nuestro momento”, respondió Martina.

Advocaat, a sus 78 años, será el técnico más longevo en dirigir un equipo en un Mundial. No estuvo presente en Jamaica por motivos familiares; los asistentes Dean Gorré y Cor Pot dirigieron el partido definitorio.

Anuncio

El éxito de Curazao también se vio reflejado en el camino victorioso de otro equipo caribeño, Haití, que jugó sus partidos en Curazao debido a los problemas de inestabilidad y violencia que existen en ese país. Curazao les ofreció su estadio para disputar los encuentros, basándose en la hermandad cultural e historias entre los países del Caribe.

“Es una señal poderosa, porque estoy seguro de que esto traerá más paz, con suerte, un futuro mejor para Haití”, dijo Martina.

Ahora, la federación espera el sorteo del 5 de diciembre en Washington D.C., y planea amistosos para la Fecha FIFA de marzo de 2026. Ellos son concientes de que necesitan reforzar posiciones claves como un delantero centro y un volante ofensivo. Pero todo eso no les quita el sueño, pues han logrado lo más importante.

“Sentimos que ya hemos ganado el Mundial… pero no vamos a ir a jugar solo tres partidos, queremos llegar a la segunda ronda”, advirtió Martina.

Cualquiera sea su grupo, una cosa está clara, Curazao ya se siente ganador sin haber comenzado el Mundial.