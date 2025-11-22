LAFC cae ante los Whitecaps, queda fuera de los playoffs y marca el cierre de la era Cherundolo

La postemporada del LAFC terminó en territorio canadiense, donde los Whitecaps firmaron una de las noches más memorables en la historia reciente del club.

En un BC Place convertido en caldera y con récord de asistencia en su etapa MLS, con 53,957 aficionados, Vancouver avanzó a la Final de la Conferencia del Oeste tras imponerse 4-3 en penales, luego de un dramático 2-2 que se extendió hasta el último suspiro del tiempo extra.

El cuadro local golpeó primero. Durante un primer tiempo en el que LAFC nunca encontró la pelota, Emmanuel Sabbi abrió el marcador con un toque suave al 39’, aprovechando un balón largo enviado desde su propio arco.

Justo antes del descanso, la presión de Vancouver volvió a cobrar factura, pues un cabezazo de Thomas Müller obligó a una reacción a medias de la defensa angelina y Mathías Laborda apareció para empujar el rebote a los 45+1 y poner el 2-0 que parecía iba a ser un pase a la final del Oeste relativamente fácil.

Sin embargo, los de Steve Cherundolo regresaron para el segundo tiempo con un guión distinto y, sobre todo, con un protagonista absoluto, Son Heung-Min. El fichaje estrella encendió la esperanza al minuto 60 con un derechazo dentro del área para el 2-1.

Y cuando el partido parecía escaparse, Son cobró un tiro libre impecable al 90+5’ que silenció a la multitud y llevó el partido al alargue.

Vancouver, que ya comenzaba a resistir más que proponer, se quedó con nueve hombres. Tristan Blackmon vio la roja al 90+2’ por una falta sobre Denis Bouanga –que le valió la segunda amarilla–, y Belal Halbouni tuvo que abandonar lesionado en el segundo tiempo extra.

Con dos futbolistas de más, LAFC se fue con todo, pero la suerte no estaba de su lado. Bouanga estrelló un disparo en el poste, David Martínez hizo temblar el otro, pero el gol jamás llegó cuando ya no había más tiempo.

El boleto a la final se definió desde los once pasos.

Son fue el encargado de abrir la tanda, pero estrelló su disparo contra el poste, mientras que Mark Delgado la mandó a volar sobre el horizontal en el tercer tiro.

Vancouver mantuvo la calma a pesar de que el colombiano Édier Ocampo tenía la opción de darle el triunfo a su equipo, pero Hugo Lloris tapó. Laborda, el mismo que había marcado el segundo gol del partido, selló la serie con el penal definitivo en el último disparo.

Vancouver disputará su primera Final de la Conferencia Oeste ante San Diego FC o Minnesota United, que deciden boleto el domingo.

La eliminación ante los Whitecaps no solo puso fin a su participación en la postemporada, también marcó el cierre del ciclo de Cherundolo como entrenador del club angelino.

Cherundolo asumió el cargo en enero de 2022, convirtiéndose en el segundo técnico en la historia de la institución, y desde su llegada tuvo un impacto inmediato.

En su primera campaña conquistó el histórico doblete al ganar el Supporters’ Shield y la Copa MLS, logro que ningún otro entrenador había conseguido en su año debut.

En 2023 llevó al equipo a dos finales, la Concacaf Champions League y la Copa MLS, que lo colocó como el único técnico de la liga en disputar ambos torneos decisivos en la misma temporada. Un año después, en 2024, añadió otro título importante al palmarés del club al coronarse en la Copa Abierta de EE. UU.

Durante su gestión acumuló un récord de 87 victorias, 43 derrotas y 26 empates en todas las competiciones. En temporada regular firmó una marca de 58–31–21, mientras que en playoffs registró 8–3–1. Además, sus 58 triunfos en liga desde 2022 representan la mayor cantidad para cualquier entrenador de la MLS en ese periodo.

Cherundolo anunció que dejaría su puesto al final de la temporada 2025 para regresar a Alemania por motivos personales.