Las voces en español de los Rams: una década de videos virales, emoción y sentimiento por el relato

El relato explosivo y apasionado de Troy Santiago, narrador en español de los Rams, volvió a conquistar las redes sociales esta temporada. Uno de esos momentos fue cuando Los Ángeles venció a los Colts de Indianápolis en el SoFi Stadium en la Semana 4. Su descripción del touchdown de Tutu Atwell, transmitida por la señal radial de la KWKW 1330 AM, acumuló más de cinco millones de reproducciones y se ha convertido en uno de los videos más emotivos y virales de la temporada para el equipo angelino.

“Gracias a la viralidad de los videos, la gente que habla inglés se da cuenta de que, como latinos, también vivimos este deporte que nos apasiona”, dice Santiago desde la cabina de transmisión de la radio en el estadio de Inglewood.

Este 2025 marca el décimo aniversario de que Santiago asumió el micrófono de los Rams. Previamente había narrado la NFL en diferentes medios, entre ellos Fox Deportes y, desde hace más de 18 años, también es narrador para UFC. La oportunidad con los Rams llegó tras el regreso del equipo a Los Ángeles en 2016, un momento que Santiago describe como un parteaguas en su carrera.

Santiago aclara que cuando recibió las primeras asignaciones para narrar el deporte del ovoide, no las desaprovechó.

“Cuando me dieron la oportunidad, no la abracé, me la comí”, recuerda Santiago, originario de la Ciudad de México. “Hay narradores que no transmiten lo que necesitan transmitir. Aquí hay que meter emoción, garra, sentimiento”.

“Para mí, narrar fútbol americano no solo es un trabajo, sino una pasión”, agrega el relator.

Esa energía, asegura, es universal, y se puede sentir en todos los idiomas.

“En ese tiempo nos hemos dado cuenta de que la emoción no necesita traducción y que no importa si no hablan español. Las personas que ven esos videos entienden prácticamente el sentimiento solo con ver mi reacción”, dice Santiago.

Ricardo López Juárez (izq.) y Troy Santiago en la cabina de transmisión de la KWKW 1330 AM en SoFi Stadium. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

Durante estos 10 años ha acompañado al equipo en dos Super Bowls, el primero cuando se les escapó en 2019 en Atlanta y el segundo en 2022 cuando el equipo lo ganó en casa.

Al año siguiente de la llegada de Santiago, se incorporó su compañero y también originario de la Ciudad de México, Ricardo López Juárez, periodista con amplia trayectoria en La Opinión, Récord, y varios otros medios en EE.UU. y México.

En la actualidad, Santiago y López Juárez son, además, los dos únicos cronistas nacidos en México con anillos de Super Bowl tras el fallecimiento de Jorge Berry, quien obtuvo uno en 1983 con los Raiders cuando estos jugaban en Los Ángeles. Los anillos de campeón que reciben los empleados de un equipo profesional tienen diferente significado, dependiendo del valor que les den las personas, aunque para muchos representan el símbolo de una trayectoria y de formar parte de una organización ganadora.

Ricardo López Juárez (izq.) y Troy Santiago enseñan sus anillos que el equipo les entregó tras la conquista del Super Bowl en 2022, una temporada que ambos narradores consideran inolvidable en sus trayectorias profesionales. (Foto cortesía Elisa Hernández)

López Juárez prefiere mantener el suyo guardado y lo ha utilizado únicamente en tres ocasiones, siempre para eventos especiales del equipo. Lo que sí no guarda, es su conocimiento del juego. Su mancuerna con Santiago es una mezcla de estilos, con el dinamismo de Santiago y el enfoque analítico y detallado de López Juárez.

Sus años de trabajo juntos han permitido que cada uno encuentre su espacio y brille detrás del micrófono.

“Hay mucha armonía, hay mucho trabajo en equipo y hay buena química. Ya casi casi nos entendemos con los ojos cerrados”, afirma López Juárez.

La dupla también colabora en contenido digital para los Rams, con entrevistas a jugadores desde una perspectiva latina y cápsulas pospartido desde el SoFi Stadium. Entre sus piezas más populares están las que resaltan las identidades culturales de los jugadores, como el lado boricua de Josaiah Stewart o la comida latina favorita de otros.

Hace un par de años, se sumó al equipo de transmisión el experimentado periodista Enrique A. Gutiérrez, quien ya ha trabajado con los Rams en Univision KMEX, además de transmitir juegos de la NFL y de fútbol americano de preparatoria en diferentes medios. Gutiérrez es la voz de los programas pre y pospartido en la KWKW.

“Enrique es una pieza que, desde el principio, embonó perfectamente en el equipo de transmisiones”, dice López Juárez. “Es muy profesional y se prepara mucho; es muy certero en sus comentarios. Es una pieza que ha venido a fortalecer el equipo de transmisiones. Somos un equipo pequeño, compacto, pero nos la pasamos muy bien”.

“Le aporta mucho profesionalismo”, añade Santiago, quien llamó a López Juárez hace nueve años para ser parte del equipo e incorporó a Gutiérrez en 2023. “Nos cayó como anillo al dedo”.

El crecimiento de la NFL en mercados de habla hispana y en Latinoamérica ha sido evidente. La liga celebró el pasado fin de semana un juego en Madrid, España, entre los Commanders y los Dolphins, y al inicio de la temporada realizó su primer partido en São Paulo, Brasil, con los Chargers enfrentando a los Chiefs, y la colombiana Karol G en el espectáculo de medio tiempo. El Super Bowl del próximo año contará con el boricua Bad Bunny, cantante con amplia audiencia en Latinoamérica. Santiago espera que pronto regresen los partidos a México, como ocurrió en diferentes temporadas previas.

Para Santiago y López Juárez, el triunfo sobre San Francisco en el Juego de Campeonato de la NFC en 2022 sigue siendo un momento imborrable, obviamente al lado del Super Bowl ganado en casa. Santiago vivió aquel Súper Domingo inolvidable de 2022, acompañado de sus padres, su esposa y su hija. Por su parte, López Juárez recuerda con emoción el duelo de local que se mudó a Arizona tras los incendios de Eaton y Palisades a inicios de año, en el que la victoria representó un impulso para la comunidad.

Sobre la temporada actual, Santiago destaca la evolución del equipo, impulsada por el rendimiento de Matthew Stafford y por las incorporaciones clave como Davante Adams. También reconoce el aporte defensivo de figuras como Jalen Ramsey y Bobby Wagner. López Juárez coincide en que los Rams son uno de los equipos más completos de la NFL, aunque advierte de los retos que generan las lesiones.

“Lo que tienen estos Rams es muy buena banca. El segundo y tercer equipo son muy sólidos; hay una rotación excelente en la línea defensiva”, afirma López Juárez, quien considera, incluso, que los Rams tienen buenas posibilidades de vencer a Filadelfia en un potencial duelo de playoffs.

Las voces de los Rams en la KWKW 1330 AM se han convertido en un puente que rompe barreras lingüísticas. Con emoción, análisis y un estilo propio, transmiten no solo el amor por el fútbol americano, sino también el orgullo de hacerlo en español.