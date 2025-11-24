San Diego FC avanza a la final de la Conferencia Oeste y espera a Vancouver

El centrocampista del San Diego FC Anders Dreyer (10) celebra tras la victoria del San Diego FC sobre el Minnesota United en la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS el lunes 24 de noviembre de 2025 en San Diego.

San Diego FC continúa con su histórica campaña de debut en la MLS. El conjunto californiano derrotó 1-0 a Minnesota United FC en el Snapdragon Stadium y aseguró su lugar en la final de la Conferencia Oeste, donde se medirá el próximo domingo ante Vancouver Whitecaps FC, equipo que avanzó tras eliminar por penales a LAFC. El ganador disputará la Final de la Copa MLS contra el vencedor del duelo entre el favorito Inter Miami CF y New York City FC.

El gol del triunfo llegó al minuto 72 gracias a un golazo de Anders Dreyer, quien culminó una vistosa jugada iniciada con un taconazo de Corey Baird. El atacante aprovechó el pase hacia atrás y definió con potencia para vencer al arquero visitante, Dayne St. Clair, desatando la celebración en las gradas.

El encuentro estuvo marcado por las complicadas condiciones del campo, afectado por un partido de fútbol americano universitario disputado en el estadio días antes.

ANDERS FREAKIN' DREYER*



AKA EL PALETERO pic.twitter.com/FvGnhFUxzG — San Diego FC (@sandiegofc) November 25, 2025

El partido por la final de la Conferencia Oeste se jugará el domingo, 30 de noviembre, en el Snapdragon Stadium.

Así quedaron las Finales de Conferencia:

Finales de Conferencia

Sábado, 29 de noviembre

Final Conferencia Este – No. 3 Inter Miami CF vs. No. 5 New York City FC

6:00 p.m. ET transmisión / 6:15 p.m. ET inicio de Partido

(Chase Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Final Conferencia Oeste – No. 1 San Diego FC vs. No. 2 Vancouver Whitecaps FC

9:00 p.m. ET transmisión / 9:15 p.m. ET inicio de Partido

(Snapdragon Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

