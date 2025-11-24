Anuncio
San Diego FC avanza a la final de la Conferencia Oeste y espera a Vancouver

San Diego FC midfielder Anders Dreyer (10) cel
El centrocampista del San Diego FC Anders Dreyer (10) celebra tras la victoria del San Diego FC sobre el Minnesota United en la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS el lunes 24 de noviembre de 2025 en San Diego.
(Denis Poroy / Associated Press)

El gol del triunfo de San Diego FC llegó al minuto 72 gracias a un golazo de Anders Dreyer

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer

San Diego FC continúa con su histórica campaña de debut en la MLS. El conjunto californiano derrotó 1-0 a Minnesota United FC en el Snapdragon Stadium y aseguró su lugar en la final de la Conferencia Oeste, donde se medirá el próximo domingo ante Vancouver Whitecaps FC, equipo que avanzó tras eliminar por penales a LAFC. El ganador disputará la Final de la Copa MLS contra el vencedor del duelo entre el favorito Inter Miami CF y New York City FC.

El gol del triunfo llegó al minuto 72 gracias a un golazo de Anders Dreyer, quien culminó una vistosa jugada iniciada con un taconazo de Corey Baird. El atacante aprovechó el pase hacia atrás y definió con potencia para vencer al arquero visitante, Dayne St. Clair, desatando la celebración en las gradas.

El encuentro estuvo marcado por las complicadas condiciones del campo, afectado por un partido de fútbol americano universitario disputado en el estadio días antes.

El partido por la final de la Conferencia Oeste se jugará el domingo, 30 de noviembre, en el Snapdragon Stadium.

Así quedaron las Finales de Conferencia:

Finales de Conferencia

Sábado, 29 de noviembre

Final Conferencia Este – No. 3 Inter Miami CF vs. No. 5 New York City FC

6:00 p.m. ET transmisión / 6:15 p.m. ET inicio de Partido

(Chase Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Final Conferencia Oeste – No. 1 San Diego FC vs. No. 2 Vancouver Whitecaps FC

9:00 p.m. ET transmisión / 9:15 p.m. ET inicio de Partido

(Snapdragon Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

DeportesFútbol

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

