¿Cómo será el sorteo del Mundial 2026? ¿Cómo son los bombos? ¿dónde ver y a qué hora es el evento?

Uno de los eventos más esperados que no se definen en una cancha en un Mundial es el sorteo de los grupos. Ahí cada selección sabrá su futuro, en qué grupo quedará, en qué ciudades jugará y los posibles rivales después de la primera ronda. El evento se celebrará este viernes, 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas en Washington, D.C., la capital del país.

Aquí te presentamos toda la información que necesitas saber antes del sorteo final.

¿A qué hora será y dónde ver el sorteo?

El sorteo final será televisado por Fox y Telemundo con sus respectivas previas. El sorteo se realizará entre 9 a.m. a 11 a.m. Hora de Los Ángeles.

¿Cómo serán los Bombos?

Todas las 48 selecciones serán acomodadas en cuatro bombos, con 12 equipos cada uno, de acuerdo a la clasificación de la FIFA del 19 de noviembre. El Bombo 1 tiene a los anfitriones más los mejores clasificados: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Los otros bombos van de acuerdo a la clasificación de la FIFA. Los dos puestos reservados para el repechaje intercontinental, así como los cuatro puestos reservados para los playoffs de la UEFA se asignarán al Bombo 4.

Así quedaron los Bombos:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26 se exhibe durante el sorteo preliminar de la UEFA en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, el viernes 13 de diciembre de 2024. (Martin Meissner / Associated Press)

¿Cómo será el proceso del sorteo?

Restricciones generales

En el Bombo 1, los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) estarán identificados con bolas de colores distintos. Una vez extraídos, se ubicará automáticamente en las posiciones ya definidas.

México, en A1 (bola verde), Canadá, en B1 (bola roja), Estados Unidos, en D1 (bola azul)

Los otros nueve equipos mejor clasificados del Bombo 1 tendrán bolas del mismo color y se asignarán directamente a la posición 1 del grupo que les corresponda de izquierda a derecha (del Grupo A al L).

Equilibrio competitivo

Para garantizar caminos equilibrados hacia las semifinales, se establecieron dos rutas separadas. Así se asegura de que estos equipos favoritos, si ganan sus grupos, no se enfrenten antes de la final. Por ello, los cuatro mejores equipos del ránking tendrán restricciones específicas.

El primero (España) y el segundo (Argentina) serán ubicados en rutas opuestas. Lo mismo ocurrirá con el tercero (Francia) y el cuarto (Inglaterra).

Ilustración de la FIFA sobre los cuatro caminos a la final que se disputará en Nueva Jersey. (Cortesía FIFA)

Otras restricciones relacionadas a Confederaciones

En principio, tal como ha sucedido en otros sorteos mundialistas, no puede haber más de un equipo de la misma confederación por grupo, con la excepción de la UEFA, que cuenta con 16 representaciones: cada grupo deberá tener entre uno y dos equipos europeos.

Para las dos plazas provenientes del Torneo de Repesca de la FIFA, el mismo criterio se aplicará a los equipos implicados, que forman parte del Bombo 4.

Posiciones ya determinadas

A diferencia de ediciones anteriores, el orden de los partidos ya está fijado. La posición de cada selección dentro del grupo dependerá de un patrón de asignación predefinido, detallado en el documento oficial del sorteo. La posición final resulta de la combinación entre el Bombo del que provenga el equipo y el grupo en el que se coloque.

Por ejemplo, México y Estados Unidos enfrentarán a un equipo del Bombo 3 en su primer partido. Luego, a un equipo del Bombo 2 y terminarán la activida de la primera fase ante un equipo del Bombo 4. Los otros cabeza de serie tendrán otro orden de rivales, por ejemplo, Canadá primero enfrentará al rival del Bombo 4, luego al del Bombo 3 y finalizará ante el oponente del Bombo 2.

Los equipos ya tienen predeterminados el orden en el que enfrentarán a sus rivales. (Cortesía FIFA)

¿Cuándo se conocerán los horarios?

Aunque el sorteo definirá los enfrentamientos de la fase de grupos, el calendario final con estadios y horarios se publicará el día siguiente, el sábado, 6 de diciembre. De acuerdo a la FIFA, la asignación final buscará ofrecer las mejores condiciones a las selecciones y facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver los partidos en directo según sus zonas horarias.

