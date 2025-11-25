Entrevista: Excolchonero Juanfran recuerda sus momentos más memorables con el Atlético de Madrid

Nacho Fernández, del Real Madrid, a la derecha, disputa el balón con Juanfran, del Atlético de Madrid, durante un partido de la Liga española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, el sábado 29 de septiembre de 2018.

Juan Francisco Torres Belén, mejor conocido como Juanfran, exjugador del Atlético de Madrid, sabe lo que es ganar grandes torneos, como La Liga, la Copa del Rey y la Eurocopa. Pero también conoce el dolor de la derrota, como el de aquella final de Champions perdida en 2016 ante el Real Madrid. Su disparo de penalti se estrelló contra el poste y abrió la puerta para que Cristiano Ronaldo anotara el penal decisivo.

“Me gusta hablar siempre de los momentos complicados porque esos son los que te ayudan a mejorar”, dijo el ahora comentarista de DAZN. “Cuando ganas, todo es mucho más fácil”.

Juanfran disputó 243 partidos con el Atlético entre 2011 y 2019. Recordó que la afición suele tener más presentes las finales perdidas que las ganadas, pero también evocó momentos que marcaron su carrera, entre ellos sus inicios en el club, cuando jugaba muy poco, y el cambio que supuso la llegada de Diego ‘Cholo’ Simeone, quien lo consolidó como lateral derecho titular.

Juanfran vistió la camiseta de España desde la Sub-17 en 2003 hasta la selección absoluta en 2016.

“Pude ir a la selección, ser campeón con el Atleti, campeón con España, muchos años siendo un jugador de referencia y disputar muchas finales”, dijo con orgullo el nacido en Crevillent, Alicante.

Entre los recuerdos más especiales destacó la final de Copa del Rey de 2013 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde el Atlético cortó una racha de 14 años sin vencer al eterno rival. Y entre los más dolorosos, naturalmente, están la final de Champions decidida por penales ante el Madrid en 2016, así como la otra, también perdida en 2014 ante el Real Madrid, en tiempo extra.

Tras su retiro en 2021, Juanfran asumió el rol de comentarista en DAZN en 2022. El analista de los partidos de la Champions reconoció que ha tenido que adaptarse, aprender a interpretar adecuadamente cada acción y afinar su análisis.

“Hay que estar muy pendiente de los detalles, no malinterpretar nada. He mejorado con el tiempo gracias a la experiencia y la paciencia”, afirmó el comentarista de 40 años.

Saúl Ñíguez y Juanfran, del Atlético de Madrid, se abrazan al final del partido de la Liga de Campeones del Grupo A entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, el martes 6 de noviembre de 2018. (Paul White / Associated Press)

Resultados positivos del Atlético

Respecto al partido de este miércoles entre el Atlético de Madrid e Inter de Milán (12 p.m., DAZN), Juanfran aseguró que el conjunto italiano es “muy fuerte” pese a su reciente derrota en la liga italiana ante el AC Milán. También recordó la eliminatoria de octavos de final de la Champions 2023-24, donde el Atlético superó al Inter en los penales.

Actualmente, el Inter marcha tercero con 12 puntos en el nuevo formato de la Champions, mientras que los Concheros son vigésimos.

Juanfran valoró positivamente los últimos resultados europeos del Atlético de Madrid y el buen ritmo que está tomando en La Liga. Los rojiblancos vienen de sufrir para vencer 1-0 al Getafe en La Liga. En la Champions, el equipo perdió ante el Liverpool (3-2), goleó al Eintracht Frankfurt (5-1), cayó de forma contundente contra el Arsenal (4-0) y venció al Union Saint-Gilloise (3-1).

Juanfran Torres, del Atlético de Madrid, a la izquierda, lucha por el balón con Borja Valle, del Deportivo de La Coruña, durante el partido de la Liga española entre el Atlético y el Deportivo en el estadio Vicente Calderón de Madrid, el domingo 25 de septiembre de 2016. El Atlético ganó 1-0. (Foto AP/Francisco Seco) (Francisco Seco / Associated Press)

“Era extraño no rendir al principio porque tenemos un potencial enorme con Julián (Álvarez), (Antonie) Griezmann, Alexander Sorloth, la defensa, un gran portero… No era normal empezar tan mal. Pero ganar trae ganar, como dice el ‘Cholo’”, dijo Juanfran en referencia al triunfo por la mínima diferencia del Atlético en La Liga.

Juanfran también elogió el nuevo formato de la Champions, destacando que permite recuperarse de malos inicios, a diferencia de competiciones como la Copa América o la Eurocopa.

“Me gusta porque si empiezas mal, luego puedes engancharte y clasificarte”, señaló el exjugador. Como ejemplo citó el Mundial de Clubes, donde el Atlético perdió su primer partido en el Rose Bowl y a pesar de reaccionar, no pudo clasificar a la siguiente ronda.

En cuanto a los partidos de La Liga en Estados Unidos, Juanfran mostró su apoyo pese a las protestas recientes que provocaron la cancelación de un encuentro.

“Primero tenemos que solucionar los problemas internos aquí en España. Pero la gente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Boston está deseando ver fútbol”, comentó también recordando con entusiasmo el partido de la NFL disputado recientemente en el Bernabéu, como una prueba de que las ligas de otros países pueden tener encuentros internacionales y oficiales sin ningún problema.

El español Álvaro Morata, a la izquierda, celebra con sus compañeros Juanfran y Cesc Fábregas, a la derecha, tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de la Eurocopa 2016 del Grupo D entre España y Turquía en el estadio Allianz Riviera de Niza, Francia, el viernes 17 de junio de 2016. (Thanassis Stavrakis / Associated Press)

La Finalísima ante Argentina

Finalmente, expresó su ilusión por ver a España enfrentar a la campeona del mundo, Argentina, en la Finalísima de marzo de 2026. Comparó al equipo actual con la selección que ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, donde él estuvo presente.

“Somos aspirantes a estar entre los mejores. Hay que ir poco a poco, pero venimos de ser campeones de Europa. Vamos a jugar la Finalísima contra Argentina de Leo (Messi) y Julián (Álvarez). Tenemos un gran equipo, jóvenes y experimentados”, concluyó.

