Piqué lanza búsqueda nacional para formar al nuevo Team USA rumbo a la Kings World Cup 2026

La Kings League, la competencia de “fútbol 7” creada por el exjugador del Barcelona y empresario Gerard Piqué, anunció este miércoles una campaña de alcance nacional para identificar a nuevas estrellas del fútbol estadounidense que representen al país en la Kings World Cup Nations 2026.

Tres ganadores del concurso pasarán a integrar el Team USA y jugarán el torneo internacional que se celebrará el próximo año en São Paulo, Brasil.

El equipo estadounidense será dirigido por figuras como el referente de la selección nacional y actual jugador de la Juventus, Weston McKennie, acompañado por los populares streamers Jynxzi y Castro1021, quienes actuarán como co-capitanes, seleccionarán al plantel y transmitirán los partidos en sus canales.

Los tres jugadores elegidos viajarán a São Paulo, donde competirán contra selecciones de 19 países.

Entre los líderes de equipos destacan Neymar (Brasil), Robert Lewandowski (Polonia), Wesley Sneijder (Países Bajos), James Rodríguez (Colombia), Miguel Layún (México) y Arturo Vidal (Chile). El brasileño Ronaldo Nazário (R9) funge como presidente del torneo.

La Kings World Cup Nations es considerada el “All-Star” global de la Kings League, donde los mejores jugadores de todas las ligas se unen para representar a sus países. La primera edición, realizada en Italia en enero de 2025, atrajo más de 100 millones de espectadores en transmisiones en vivo y generó más de 1,500 millones de impresiones y 910 millones de vistas en redes sociales. El Team USA, entonces comandado por Castro1021, llegó hasta los Cuartos de Final, donde cayó en penales ante Marruecos.

La edición de 2026 tendrá como anfitrión a Brasil, campeón vigente del certamen tras ganar la final en Turín. El partido por el título se disputará en el Allianz Parque, en donde se esperan más de 40,000 aficionados.

La competencia #KingsTeamUSA está abierta a jugadores de cualquier nivel, sin requisitos profesionales. Candidatos de todo Estados Unidos podrán enviar un video mostrando sus habilidades en Instagram o TikTok utilizando el hashtag #KingsTeamUSA.

El periodo de inscripciones estará abierto empezando desde hoy, 25 de noviembre, al 3 de diciembre.

“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida nuevamente al Team USA en la Kings World Cup Nations 2026”, dijo Piqué en un comunicado. “El fútbol en Estados Unidos está creciendo de forma impresionante y sabemos que hay miles de talentos buscando una plataforma para brillar. Queremos encontrar a tres jugadores especiales que se unan al equipo en São Paulo. Tener a Weston, Jynxzi y Castro1021 será increíble para la energía del equipo”.

Tras el cierre de inscripciones el 3 de diciembre, los principales candidatos aparecerán en un livestream el 4 de diciembre a las 3 p.m. PT, donde se seleccionará a los tres ganadores que integrarán oficialmente al Team USA en enero.

Los co-capitanes Jynxzi y Castro1021, que combinan más de 30 millones de seguidores en redes sociales, serán piezas clave en la difusión del proyecto. Ambos transmitirán los partidos en sus canales y producirán contenido adicional, llevando a los fans detrás de cámaras durante el camino del equipo en Brasil.