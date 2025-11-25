Shohei Ohtani participará en el Clásico Mundial de Béisbol, ¿pero lanzará la estrella de los Dodgers?

Shohei Ohtani volverá a representar a la selección de Japón en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Sin embargo, aún no está claro si lanzará en el torneo internacional.

El lunes, Ohtani anunció en Instagram que planea participar en el WBC por segunda vez en su carrera.

En el WBC de 2023, ganó el premio al Jugador Más Valioso con un promedio de bateo de .435 y una efectividad de 1.86 como lanzador, ayudando a Japón a conquistar el título de ese año. Selló el torneo con su memorable ponche a Mike Trout para el último out del juego por el campeonato.

“Estoy feliz de jugar nuevamente representando a Japón”, escribió Ohtani en japonés el lunes.

La pregunta ahora es si Ohtani lanzará en el evento, que se llevará a cabo en marzo, apenas cinco meses después de su fuerte carga de trabajo en la postemporada durante la campaña de los Dodgers rumbo a su segundo título consecutivo de Serie Mundial.

Hasta este momento, no parece haberse tomado una decisión al respecto.

Tras pasar la primera mitad de la temporada 2025 limitado solo a batear como designado mientras completaba su recuperación de una cirugía Tommy John en 2023, el jugador de 31 años retomó su rol de dos vías en la segunda mitad, con 14 aperturas como lanzador de junio a septiembre, incrementando su carga de trabajo una entrada a la vez.

Para la postemporada, ya estaba listo para aperturas completas y lanzó 20⅓ entradas en cuatro apariciones —incluyendo una salida de 2⅓ entradas con solo tres días de descanso en el Juego 7 de la Serie Mundial.

A menudo, los lanzadores que tienen un desgaste tan alto durante una larga carrera de playoffs consideran no participar en un WBC el año siguiente, debido a lo temprano que deben acelerar su preparación para lanzar en un torneo que se disputa durante el entrenamiento primaveral.

Sin embargo, el WBC tiene una importancia enorme en la comunidad beisbolera japonesa; incluso mayor que la Serie Mundial. Y Ohtani es la cara del icónico equipo Samurai Japan, que intentará ganar su cuarto título del WBC.

Se espera que Ohtani batee en el torneo, tras una temporada en la que conectó 55 cuadrangulares —la mayor cifra de su carrera— que le valió su tercer premio JMV consecutivo y el cuarto en su carrera en las Grandes Ligas.

Pero aún no hay indicios sobre si lanzará, ni si ya existe alguna decisión entre él y los Dodgers (quienes no pueden impedir su participación en el torneo, pero sí podrían pedir que no lance o que siga reglas estrictas de uso, considerando que se perdió la primera mitad de la temporada pasada como lanzador).

Es poco probable que esa decisión se tome hasta que el torneo esté más cerca.

Los otros dos lanzadores japoneses de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, enfrentan una dinámica similar de cara al WBC del próximo año.

Yamamoto hizo 30 aperturas en la temporada regular 2025, la mayor cantidad de su carrera tanto en las Grandes Ligas como en Japón, y luego lanzó 37⅓ entradas más en seis apariciones durante los playoffs —incluyendo sus heroicas victorias consecutivas en los Juegos 6 y 7 de la Serie Mundial.

Sasaki se perdió gran parte de su temporada de novato en las Grandes Ligas por una lesión en el hombro, pero regresó hacia el final del año y se convirtió en el cerrador del equipo durante la postemporada. El próximo año está proyectado para volver a la rotación abridora.

Al igual que Ohtani, ambos son piezas fundamentales en los planes de pitcheo de los Dodgers para 2026, lo que —como insinuó el mánager Dave Roberts durante una gira promocional en Japón la semana pasada— podría convertir al WBC en una potencial complicación.

“Los apoyaremos”, dijo Roberts a la prensa japonesa. “Pero creo que para los lanzadores, el desgaste físico es muy grande, especialmente en el brazo. El descanso será beneficioso para el próximo año, para nuestra temporada. Pero entendemos la importancia del WBC para estos jugadores y para Japón”.

Los Dodgers podrían impedir la participación de Sasaki en el WBC, ya que pasó gran parte del año pasado en la lista de lesionados de 60 días, pero aún no han dado indicios de que lo harán.

Con Yamamoto no pueden hacer lo mismo, aunque sí podrían intentar que sea utilizado de forma más conservadora en el torneo, considerando su pesada carga de trabajo en octubre.

Por ahora, al menos, lo que sí se sabe es que Ohtani participará de alguna manera.

Pero si él —o sus compañeros japoneses— lanzarán en el torneo seguirá siendo un subtema a medida que avance la temporada baja.