¿Cómo conseguir boletos tras el sorteo del Mundial?

Los aficionados hacen la ola en el SoFi Stadium durante un partido de la Copa Oro de la CONCACAF el sábado 14 de junio de 2025 en Inglewood, California.

La Copa del Mundo está cada vez más cerca y, tras el sorteo del 5 de diciembre, cuando se definirán los grupos, los estadios y posibles cruces, la FIFA abrirá una nueva fase de venta de entradas para el Mundial.

La siguiente etapa comenzará el 11 de diciembre y los aficionados podrán inscribirse hasta el 13 de enero de 2026. Será la tercera fase del proceso de venta, en el que ya se han asignado más de dos millones de boletos en las dos rondas previas.

Las solicitudes deberán realizarse en FIFA.com/tickets, a partir del 11 de diciembre a las 8 a.m. (Hora del Pacífico). El orden de inscripción no influirá en las posibilidades de resultar seleccionado.

Los usuarios con un FIFA ID solo tendrán que iniciar una sesión y registrarse para esta nueva ronda, incluso si participaron en fases previas. Quienes aún no cuenten con una cuenta de FIFA ID deberán crearla antes de comenzar el proceso.

Durante la solicitud, cada aficionado podrá elegir partidos, categorías y número de boletos, siempre dentro de los límites por unidad familiar. Aquellos cuyas peticiones sean aceptadas, ya sea de manera parcial o total, recibirán un correo de confirmación, y el cobro de las entradas se realizará automáticamente en febrero. Si la solicitud es aprobada parcialmente, el solicitante recibirá boletos para algunos de los partidos seleccionados, pero no para todos.

El sorteo final de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el 5 de diciembre en Washington, D.C.. Con ese calendario definido, el sorteo se convierte en la primera oportunidad para pedir boletos por partido, ya con los emparejamientos confirmados. Además, desde el 11 de diciembre, los aficionados podrán inscribirse para adquirir boletos por selección, siempre que cumplan los requisitos de la federación miembro correspondiente.

Para quienes deseen asegurar su presencia en encuentros específicos en cuanto se anuncie el calendario, también estarán disponibles los paquetes de hospitality, que incluyen boletos y servicios adicionales. Estos pueden adquirirse en FIFA.com/hospitality.

