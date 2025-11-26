El popular creador de contenido Roberto Martínez lanza el podcast oficial de la Liga MX para atraer nuevas audiencias

Con el objetivo de conectar con las generaciones más jóvenes, la Liga MX y la Liga MX Femenil estrenaron su nuevo podcast oficial “Entregamos Más que Fútbol”. Para este proyecto, la liga incorporó al creador de contenido, conferencista y escritor Roberto Martínez, reconocido en México por su exitoso podcast Creativo y por tener casi tres millones de suscriptores en YouTube.

El podcast de la Liga MX es conducido por Martínez y el exjugador Jair Pereira, quienes entrevistan a futbolistas y figuras destacadas del balompié mexicano. En paralelo, la Liga MX Femenil lanzará su propia versión, presentada por la creadora de contenido y activista Jessica Fernández y la exjugadora Alejandra Gutiérrez.

Ambos proyectos buscan ir más allá de la cancha, explorando historias que conectan deporte, cultura, identidad y comunidad. También abordarán episodios vinculados a las diferentes selecciones nacionales de México. Cada capítulo tiene una duración de entre 60 y 90 minutos.

El lanzamiento se realiza en colaboración con Amazon Music, donde los episodios ya están disponibles semanalmente. A partir de 2026, en el marco de la Copa del Mundo, también se podrán ver en Prime Video.

Entre los invitados confirmados figuran Charlyn Corral, María Sánchez, Jennifer Hermoso, Nicolás Larcamón, Alan Pulido y Camilo Vargas, entre otros.

Un sueño para el popular creador de contenido

Martínez afirmó que participar en este proyecto representa un sueño personal, pues ha seguido a la Liga MX desde su infancia, y ha practicado el deporte en equipos recreativos escolares y universitarios.

“El fútbol sigue siendo mi primer amor en lo deportivo. Siempre que hay una pelota, una botella o una piedra, uno la quiere patear. Es un juego que mueve masas y dice muchísimo de cada país, de cada club y de cada afición”, señaló Martínez, cuyos seguidores llegan a más de 11 millones en todas sus redes sociales.

El creador de contenido e ingeniero de software recordó que su primer acercamiento importante con la Liga MX fue el campeonato de Rayados en el Clausura 2003, un episodio que marcó su infancia. Desde entonces ha seguido de cerca la evolución de los equipos regiomontanos.

A pesar de declararse aficionado de Rayados, Martínez reconoce su cariño por Tigres, club con el que colaboró en el pasado.

“Si bien le voy a Rayados, también quiero que a Tigres le vaya bien porque representa a esta parte del país”, expresó el autor de libros como “México lindo y querido” y “Creativo: 100 consejos para vivir de tu arte”.

Martínez también reflexionó sobre su trayectoria como creador digital, destacando que la constancia ha sido clave para su crecimiento. Recordó que subió su primer video a YouTube en 2007, cuando tenía 14 años, y desde entonces no ha dejado de publicar contenido.

“Esto es un juego a largo plazo. Tienes que ser constante y mejorar con cada intento. En los primeros cinco años de Creativo publiqué 60 episodios; en los siguientes cinco, más de 500. La constancia es lo que al final te da resultados”, añadió el creador de 33 años.

Con la llegada del Mundial de 2026, Martínez dijo esperar un ambiente festivo en Monterrey, una de las tres sedes en México, y anticipó que el podcast será una plataforma para explorar todo el entorno del máximo torneo global.

