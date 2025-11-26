Jimuel Pacquiao inicia su camino profesional bajo la mirada de su legendario padre, Manny

Jimuel Pacquiao (der.) debutará como profesional este sábado, 29 de noviembre, bajo la tutela del entrenador Marvin Somodio (izq.), quien fue parte del equipo de trabajo del legendario Manny Pacquiao.

Jimuel Pacquiao está listo para dar el paso más importante de su carrera con su debut como boxeador profesional este sábado, 29 de noviembre, en Temecula, California, ante el también debutante Brendan Lally.

El hijo mayor de Manny Pacquiao llegará al Pechanga Resort & Casino (5 p.m. PT, ESPN Deportes) después de un proceso largo y a veces incierto, pero convencido de que está preparado, a sus 24 años, para demostrar que su futuro no depende únicamente del apellido que porta.

Durante una sesión de entrenamiento abierta en el Wild Card Boxing Gym del legendario entrenador Freddie Roach, Jimuel habló sobre la importancia de este inicio, especialmente porque el evento marcará también la primera cartelera promovida por su padre en Estados Unidos.

El entorno, la exposición y la expectativa lo rodean, pero él busca mantener la calma y confiar en su preparación.

“Es el primer show de mi papá aquí en Estados Unidos, así que va a ser bueno. Estoy muy emocionado. También es mi debut profesional, así que tengo muchas ganas de que llegue el día”, dijo Jimuel.

A esa emoción se le suma un acontecimiento personal igual de trascendental, será padre por primera vez. “Tuvimos a mi primera niña, así que eso también está en mi mente. Quiero conseguir esta victoria y volver a casa con mi familia”.

Jimuel reconoce que la disciplina del boxeo ha sido su guía en este proceso. Aprendió del mejor maestro posible, su propio padre.

“Aprendí del mejor. El boxeo es muy duro, requiere disciplina y consistencia. Es día tras día, comer, dormir, entrenar. Eso es todo”, señaló.

Manny ha estado presente en varios entrenamientos recientes y le ha insistido en aspectos técnicos, especialmente en el movimiento de pies y la movilidad defensiva.

“Siempre está encima de mí con mis pies, siempre moviéndome, siendo un objetivo difícil. Trato de copiar algunos de sus movimientos”, señaló Jimuel.

Más allá del estilo, Jimuel tiene claro que las comparaciones serán hasta con la sombra de su padre… serán inevitables. Manny ya era campeón mundial a los 20 años, un punto de referencia que no siempre juega a favor del debutante.

“La presión está ahí porque a la gente le gusta comparar. Pero trato de apagar todo eso. Soy mi propia persona y voy a mi propio ritmo”, explicó el joven peleador.

Para él, pensar en el peso del apellido solo agrega ruido innecesario. “Prefiero verlo de otra manera porque si lo pienso así, agrega más presión. Tengo un buen equipo, vamos paso a paso”.

Ese equipo lo encabeza Marvin Somodio, entrenador de larga trayectoria y que trabajó directamente con ‘Pacman’ en múltiples campamentos. Somodio recuerda el inicio de este proceso con Jimuel.

“La primera vez que vino y me pidió entrenar, pensé que no era serio”, dijo Somodio. “Pero siguió apareciendo. Lo veía todos los días. Un día lo detuve y le pregunté si realmente quería pelear. Me dijo que sí, entonces lo puse a prueba”.

Somodio lo enfrentó a sesiones de sparring duras para medir su carácter.

“Lo probé fuerte, quería ver si renunciaba. No lo hizo. Ahí supe que estaba decidido”.

La etapa de formación fue larga. Comenzó después de la pelea de Manny contra Yordenis Ugás, en 2021, y requirió paciencia. Jimuel tuvo que pasar por peleas amateur sin selección de rivales, intentando formarlo como un peleador real, no como un proyecto protegido.

“Le dije que sería un proceso largo, de años”, recordó Somodio. “No íbamos a cuidarlo demasiado. Si quieres ser profesional, entrenas como un peleador y peleas como un peleador”.

Somodio también reconoce similitudes entre padre e hijo, pero evita exagerarlas.

“La potencia se puede desarrollar. Él puede aprenderla. Necesita más experiencia, pero podemos mostrar que también puede pelear. Empezó tarde, pero está aquí todos los días y no se rinde”.

El debut también trae consigo una dificultad adicional, el de encontrar oponentes dispuestos a enfrentar al hijo de una leyenda. Para Somodio, ese obstáculo será inevitable y constante, pero confía en que, con tiempo y desarrollo, Jimuel podrá enfrentar cualquier reto adecuado para su nivel.

Mientras llega el día de la pelea, Jimuel se enfoca en su preparación, en absorber cada consejo de su equipo y en mantenerse estable emocionalmente. La presencia de su padre lo motiva, aunque también lo expone a más miradas y juicios. Y, al mismo tiempo, la llegada de su hija le da una motivación diferente, íntima y poderosa.

“El día de la pelea voy a entrar con mucha confianza porque viene de la preparación”, dijo Jimuel. “Mi equipo y yo hemos trabajado duro y quiero mostrarle a la gente todo eso en mi debut”.