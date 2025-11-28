Dominik Mysterio busca redención ante John Cena en la WWE Survivor Series: WarGames

Dominik Mysterio atraviesa uno de los momentos más significativos de su joven carrera, con la oportunidad de enfrentar nuevamente a John Cena en WWE Survivor Series: WarGames, un evento que se celebrará en San Diego, la ciudad que lo vio crecer.

El evento se llevará a cabo en el Petco Park el sábado, 29 de noviembre (4 p.m. PT).

Hace apenas unas semanas, Cena le arrebató el título Intercontinental en un combate que marcó un punto de quiebre en el ascenso de ‘Dirty Dom’ dentro de la compañía. Desde entonces, Dominik ha mostrado un tono desafiante rumbo a la revancha, especialmente tras su reciente aparición en 619:Raw, donde atacó a “Little John Cena”, un gesto que se interpreta como un mensaje directo al veterano luchador.

“Estaba representando nada más... Traje un tamaño de John Cena, que representa el tamaño de Rey Mysterio. Entonces, nada más era un mensajito para como lo quiera tomar el señor Cena”, explicó Dominik al ser cuestionado sobre ese incidente.

El enfrentamiento en San Diego cobra aún más relevancia ante un Cena que se encuentra en la recta final de su carrera. Para Dominik, derrotarlo en una de sus últimas apariciones y recuperar el campeonato sería un logro histórico para él y para su entorno.

Anuncio

“Claro, sería algo fenomenal para mí, especialmente siendo el 17-time World Champion. Para mí, poder quitarle un campeonato siendo el Intercontinental, y en una de sus penúltimas luchas sería excelente, no nada más para mí, sino para todo Judgment Day”, dijo el luchador que reside en Las Vegas.

El apoyo que ha recibido de WWE en los últimos meses confirma que la empresa lo ve como parte esencial de su presente y su futuro. Ha sido colocado en el camino de algunas de las figuras más importantes del negocio con el regreso de Randy Orton, el retorno de CM Punk después de una década y ahora, un choque directo con Cena en un estadio que rugirá en la lucha del pasado y futuro.

“Es una bendición tener la confianza en la compañía. No nada más poder compartir el ring con John Cena, pero también cuando regresó Randy Orton, tuve su primera lucha con él. CM Punk, su primera lucha en 10 años con la compañía también me pusieron en contra de él. Entonces, para mí, poder ser una de las últimas personas y estar en esta posición para poder enfrentarme en contra de John Cena… en mi casa, de todas partes, en San Diego, en Petco Park, es una bendición muy grande”, señaló Dominik.

A nivel internacional, Dominik también ha construido un impacto notable tras convertirse en el primer luchador en poseer simultáneamente el Campeonato Intercontinental de la WWE y el Mega Campeonato de AAA en México, un hito que generó conversación tanto en Estados Unidos como en el mercado latino.

Para él, la adaptación entre ambos estilos fue natural por su crianza dentro de la lucha libre.

Anuncio

“Creo que para mí fue muy fácil, porque yo crecí viendo todo esto… poder juntar los dos estilos de lucha para que puedan funcionar en cualquier momento”, comentó.

Su paso reciente por México lo enfrentó a una afición conocida por su exigencia y pasión. La reacción, según dijo, ha sido intensa y cambiante, pero para él, eso es parte del juego.

“La reacción que me dan, a veces me aman, a veces me odian. Entonces, para mí, mientras me estén dando algo, una reacción es lo más importante”.

Aunque algunos lo ven como un puente entre mundos, Dominik prefiere pensar que es el talento combinado de ambas empresas lo que impulsa ese intercambio. Incluso mencionó a figuras populares tanto de AAA como de WWE al hablar del intercambio cultural y estilístico entre ambas compañías.

En cuanto a su identidad, ‘Dirty Dom’ asegura que apenas comienza a construir su propio legado.

“Esto es nomás el principio de ‘Dirty Dom’. Me estoy divirtiendo con todo lo que estoy haciendo… Tengo 28 años, ojalá tenga un futuro muy largo enfrente de mí, pero a la gente le va a encantar ahorita lo que tengo planeado en el futuro”, afirmó Dominik.

Anuncio

También habló sobre la relación profesional —y personal— con su padre, Rey Mysterio, a quien no dudó en dejar fuera de su lista de luchadores mencionados durante la conversación. Ante la pregunta de por qué no lo nombró, fue directo: “No, porque el único Mysterio que importa soy yo y estás hablando con él”.

Incluso se mostró dispuesto a arriesgar su cabellera en una lucha de apuestas, siempre y cuando el rival lo amerite.

Dejó clara su preferencia.

“Obviamente, me encantaría la de mi padre, Rey Mysterio, para finalmente retirarlo… yo digo que soy el mejor Mysterio, pero para que la gente lo crea, tengo que quitarle la máscara y retirar a mi padre”.

También incluyó en su lista a Penta, a quien identificó por la conexión que ambos tienen con la tradición de máscaras heredadas.

En cuanto a explorar nuevos mercados, Dominik aseguró que está listo para llevar el nombre Mysterio a otras partes del mundo, aunque reconoce que su padre elevó el estándar a niveles que pocos podrían igualar. Aun así, su meta es expandir ese legado hacia territorios donde la lucha libre aún no ha alcanzado su potencial.

Finalmente, al hablar sobre la posibilidad de retirar a su propio padre, Dominik no mostró conflicto alguno.

Anuncio

“Es muy fácil para mí. Ya es tiempo. La gente necesita algo nuevo… ya tienen más de 30 años viendo al mismo Rey Mysterio. Entonces, como dije, ya es tiempo del nuevo Mysterio”.