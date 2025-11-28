San Diego FC busca el pase a la final de la Copa MLS y su primer título de conferencia

Los once titulares del San Diego FC posan en el campo antes de la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS el lunes 24 de noviembre de 2025 en San Diego. (AP Photo/Denis Poroy)

El gran día finalmente llegó para San Diego FC, que este sábado se enfrentará a Vancouver Whitecaps en la Final de la Conferencia Oeste. Una victoria colocaría al club en la final de la Copa MLS, donde se mediría al ganador del duelo entre Inter Miami y New York City FC. El encuentro se disputará a las 6 p.m., hora de Los Ángeles, en el Snapdragon Stadium (MLS Season Pass, Apple TV).

San Diego FC avanzó a la final de conferencia tras vencer 1-0 a Minnesota United el pasado lunes en el Snapdragon Stadium. Vancouver, por su parte, aseguró su boleto después de superar a LAFC 4-3 en una tanda de penales, luego de concluir el tiempo reglamentario y la prórroga con un empate 2-2 el pasado fin de semana.

El duelo de San Diego FC ante Minnesota también estuvo marcado por las malas condiciones del campo, producto de un partido reciente de fútbol americano universitario.

“Después de 90 minutos en esa cancha, fue duro para el cuerpo”, reconoció Pellegrino, aunque se espera que para el partido del sábado la cancha esté en mejor estado.

El conjunto fronterizo deposita buena parte de sus aspiraciones en el talento ofensivo del danés Anders Dreyer, el delantero noruego Amahl Pellegrino, el suplente mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, además del sólido trabajo defensivo del arquero Pablo Sisniega y el zaguero Ian Pilcher.

“Nadie nos puede quitar lo que los muchachos hicieron, hay mucho mérito en ello; el estadio estuvo eléctrico, pero queremos más”, afirmó Mikey Varas, director técnico de San Diego FC.

“Es fútbol de playoffs. Enfrentamos a buenos entrenadores y buenos jugadores”, añadió el entrenador del equipo fronterizo. “Vancouver vendrá a jugar al tú por tú, así que debemos estar preparados. Lo importante es que los jugadores confíen en lo que hemos hecho bien, que atendamos dos o tres detalles que nos pueden dar ventaja y que salgamos a dejarlo todo en la cancha”.

El centrocampista del San Diego FC Anders Dreyer (10) celebra tras la victoria del San Diego FC sobre el Minnesota United en la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS el lunes 24 de noviembre de 2025 en San Diego. (AP Photo/Denis Poroy)



(Denis Poroy / Associated Press)

En caso de avanzar, San Diego FC se convertiría en apenas el segundo equipo de expansión en alcanzar la final de la MLS en el año del debut. El único que lo ha logrado antes fue Chicago Fire, que conquistó el título en 1998. Vancouver, por su parte, vive la mejor temporada desde su ingreso a la liga en 2011.

Whitecaps, subcampeón vigente de la Concacaf, será un rival exigente e incómodo para San Diego, pues tienen a jugadores con mucha experiencia, como el delantero de Whitecaps, Thomas Müller.

El duelo de este sábado será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada. En el primero, el 25 de junio en el BC Place, San Diego se impuso 5-3 como visitante, mientras que en el segundo empataron 1-1 en el Snapdragon Stadium el 19 de julio.

El centrocampista del Vancouver Whitecaps FC, Thomas Müller, celebra un gol del delantero Brian White, que no aparece en la imagen, durante la segunda parte de un partido de la MLS el sábado 27 de septiembre de 2025 en Seattle. (AP Photo/Kevin Ng)



(Kevin Ng / Associated Press)

“Todo el mundo está mirando. Hay más espectadores, más gente evaluando cómo haces tu trabajo, o cómo no lo haces”, señaló Müller, en una conferencia de prensa realizada el jueves. “Para ser sincero, eso me motiva mucho. Rendir cuando todos están observando. Quiero estar con mi grupo, aguantar la presión y avanzar a la siguiente ronda”.

La expectación por el encuentro ha sido tal que los boletos se agotaron en menos de 24 horas.

