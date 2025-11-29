¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la gran final de la MLS: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps?

El centrocampista del Inter Miami Rodrigo de Paul (7) se enfrenta al centrocampista del New York City FC Aiden O’Neill, mientras el centrocampista del New York City FC Maximiliano Moralez (10) y el defensa del Inter Miami Ian Fray (17) observan, durante la segunda parte de un partido de la final de la Conferencia Este de la MLS, el sábado 29 de noviembre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Inter Miami CF clasificó por primera vez a la MLS Cup y disputará el partido por el campeonato en casa ante el campeón de la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps FC, que aniquiló a San Diego FC este sábado.

El duelo por el campeonato se disputará el sábado, 6 de diciembre, a las 11:30 a.m. Hora del Pacífico. El duelo será televisado por MLS Season Pass y Apple TV, FOX, FOX Deportes, TSN, RDS.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano selló su boleto con una imponente victoria 5-1 sobre New York City FC en la Final de la Conferencia Este. Será en el Chase Stadium, donde Inter Miami acumuló un sólido récord de 11-3-3 durante la temporada 2025, donde buscarán coronarse.

Del otro lado, Vancouver Whitecaps FC continúa sorprendiendo bajo la batuta de su técnico Jesper Sørensen. Los canadienses lograron un contundente triunfo 3-1 como visitantes ante San Diego FC en la Final del Oeste, asegurando así su primera aparición en una Copa MLS.

El Whitecaps es actual subcampeón de la CONCACAF, mientras que el Inter Miami es actual subcampeón de la Leagues Cup.