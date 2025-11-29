Jimuel Pacquiao debuta con frío empate, mientras que su padre Manny recibe reconocimiento histórico

Jimuel Pacquiao, el hijo del legendario Manny, debutó con frío empate ante Brendan Lally el 29 de noviembre de 2025.

Emmanuel ‘Jimuel’ Pacquiao Jr. tuvo un debut profesional frío y accidentado al firmar un empate mayoritario ante Brendan Lally, en la función celebrada el sábado en el Pechanga Resort and Casino de Temecula, California.

El combate, pactado a cuatro asaltos en peso ligero, dejó tarjetas divididas después de que un juez vio ganar a Pacquiao por 39-37, mientras que los otros dos marcaron 38-38, decretando el empate.

El legendario Manny Pacquiao, junto a su esposa Jinkee, estuvieron presentes para el debut de su hijo mayor, quien no dio el show esperado. Por momentos, Jinkee evitaba ver hacía el cuadrilátero y enfocaba su mirada directamente a Manny, quien no mostró reacción durante el combate.

Desde el campanazo inicial, Lally tomó la iniciativa. Avanzó sin pausa, soltó golpes en combinaciones cortas y buscó presionar a Jimuel en la corta distancia. El novato peleador apostó por un planteamiento más cauteloso, cuidando su defensa y respondiendo con contragolpes limpios.

¡NO FUE EL DEBUT ESPERADO! 😱



Jimuel Pacquiao debutó como profesional; sin embargo, el hijo de Pacman sufrió ante Brendan Lally y empató. 💥🥊 pic.twitter.com/wlqKTccCVI — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) November 30, 2025

Fue hasta el cuarto y último asalto cuando Jimuel decidió arriesgar más. Se plantó en el centro del ring y entró en un intercambio feroz con el peleador originario de Chicago durante los segundos finales, tratando de inclinar la balanza a su favor, pero eso no le fue suficiente.

Con el resultado, Pacquiao Jr. arranca su carrera con marca de 0-0-1. Su esperado debut formó parte de la cartelera preliminar del duelo entre Elijah Pierce y Lorenzo Parra, dentro del primer evento que Manny Pacquiao Promotions organiza en Estados Unidos.

La velada también sirvió como escenario para un homenaje histórico. El Consejo Mundial del Boxeo reconoció a Manny y al legendario Freddie Roach con los primeros Centurion Awards de la organización durante la función celebrada en el Pechanga Resort Casino.

La presentación especial se realizó en el ring, justo antes de la pelea estelar de la noche.

Pacquiao recibió el Centurion Award al Peleador del Siglo, un galardón que resalta su impacto global, sus títulos mundiales en ocho divisiones y su constante esfuerzo por elevar el boxeo a nivel internacional. Roach, múltiple ganador del premio Entrenador del Año por la BWAA —siete veces— fue distinguido con el Centurion Award al Entrenador del Siglo, en reconocimiento a su trayectoria al Salón de la Fama y su influencia en la formación de campeones alrededor del mundo.