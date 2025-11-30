Los Rams caen en Carolina y pierden el liderato de la NFC

El tackle ofensivo de los Carolina Panthers, Ikem Ekwonu (79), abraza al ala defensiva de los Los Angeles Rams, Larrell Murchison (52), al final del partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 30 de noviembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Brian Westerholt)

El gusto les duró apenas una semana.

Los Rams de Los Ángeles vieron frenada su racha de seis victorias consecutivas al caer 31-28 ante los Panthers de Carolina este domingo en el Bank of America Stadium de Charlotte, ante 71,292 aficionados.

La derrota no solo cortó el impulso angelino, sino que también les arrebató el primer puesto de la Conferencia Nacional. Los Rams, que venían de imponerse a los Buccaneers de Tampa Bay en la Semana 12, habían escalado a lo más alto de la NFC, pero su tropiezo en Carolina los hizo descender en la clasificación.

Con el revés, Los Ángeles cayó a marca de 9-3, mientras que los Bears de Chicago (9-3), beneficiados por el criterio de desempate, asumieron el liderato tras su victoria del “Viernes Negro” sobre los Eagles de Filadelfia. El equipo de Filadelfia, que llegó a liderar la conferencia en semanas anteriores, cayó ahora hasta el tercer puesto.

Anuncio

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, sufrió dos intercepciones en una actuación fuera de contexto a lo que había sido sus últimas actuaciones, mientras que su contraparte, Bryce Young, brilló con tres pases de touchdown que marcaron la diferencia para Carolina.

Con esta victoria, los Panthers (7-6) se colocan a solo medio juego del primer lugar en la división Sur de la NFC, reavivando sus aspiraciones rumbo a la recta final de la temporada.