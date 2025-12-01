Los más de 68 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio Al Bayt.

La gran ceremonia de apertura de la Copa Árabe de la FIFA fue increíble, no solo fue una manera de unir al mundo pan-árabe bajo una misma competencia, sino que marca la apertura de un calendario de diciembre donde todos los ojos del mundo están de nuevo en Catar.

Justo tras un ajetreado noviembre, donde el país que hospedó el Mundial de 2022 vio la organización del Gran Prix de Doha de la Fórmula 1 y el Mundial Sub-17 de la FIFA, comienza un último mes del año con muchas emociones, ya que se llevará a cabo la Copa Árabe de la FIFA y además la Copa Intercontinental de clubes, donde participarán equipos como el Cruz Azul de México y el París Saint-Germain (PSG) de Francia.

Pero comencemos desde el principio, la ceremonia inaugural de la Copa Árabe fue maravillosa, con una duración de más de 30 minutos, donde se contó una historia de cómo el mundo árabe es siempre amenazado por fuerzas externas, en este caso cinco británicos y franceses que representaron a los invasores, pero al final como su fe en el islam y su unidad, ayudan a que estos países continúen adelante.

Estadio Al Bayt, el inmueble mundialista que ahora es testigo de la Copa Árabe de la FIFA (Manuel Medina/Especial para LA Times en Español)

Posteriormente los más de 68 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio Al Bayt, pudieron ver una actuación especial donde se cantaron los himnos de los 12 países participantes en una sola canción, con lo que quieren demostrar que el mundo pan-árabe es uno solo y nadie puede contra él.

Y a la mitad de este torneo comenzará otro: la Copa Intercontinental de la FIFA. El Cruz Azul de México enfrentará al Pyramids de Egipto, y en caso de ganar se medirá ante el Flamengo de Brasil, por una chance de competir en la final contra el PSG. Cabe resaltar que este torneo está siendo organizado en lugar del Mundial de Clubes, y solo los tres últimos partidos se juegan en una sede neutral, ya que el resto se llevan a cabo en otros continentes.

Tras una gran Copa del Mundo 2022, todos los ojos del mundo están de nuevo en Catar, que quiere seguir demostrando que su lugar privilegiado en el mundo, y el gran clima que tiene durante el invierno, lo hace candidato perfecto para cualquier competencia deportiva.