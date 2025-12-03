El sorteo de la FIFA tendrá estrellas del entretenimiento, música, deportes y algo más

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegó a Washington D.C. y recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la capital estadounidense antes del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará este viernes 5 de diciembre.

La icónica copa se exhibió en el legendario Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde la leyenda del fútbol, Rio Ferdinand, y representantes de la FIFA recibieron a los medios para ofrecerles un adelanto exclusivo de la sala del sorteo. El excapitán de Inglaterra expresó su orgullo y emoción al prepararse para conducir este sorteo de 48 equipos, el primero en la historia de la competencia con tal número de participantes, junto a la galardonada presentadora Samantha Johnson.

Ferdinand estará acompañado por varias figuras destacadas del deporte, entre ellos la superestrella de la NFL Tom Brady, la leyenda del hockey sobre hielo Wayne Gretzky, el jugador de los Yanquis Aaron Judge y el mítico exjugador de los Lakers Shaquille O’Neal. Además, el exmariscal de campo Eli Manning será el anfitrión de la alfombra roja.

El evento también reunirá a un selecto grupo de personalidades del entretenimiento. La supermodelo, productora y ganadora del Emmy Heidi Klum fungirá como presentadora, mientras que el cómico y actor Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez aportarán un toque de humor y glamour hollywoodense a la ceremonia.

La velada incluirá actuaciones musicales de primer nivel. El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más reconocidas del mundo, compartirá escenario con la superestrella internacional Robbie Williams, acompañados por la cantante y artista multifacética Nicole Scherzinger. Para cerrar la noche, Village People ofrecerá una interpretación especial de su éxito mundial Y.M.C.A.

