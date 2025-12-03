Isaac Cruz advierte que no es un escalón de nadie ante un Lamont Roach confiado en ser superior

Isaac Cruz buscará defender su título interino superligero del Consejo Mundial del Boxeo ante el estadounidense Lamont Roach Jr., en una pelea que marca un punto de quiebre para ambos peleadores.

Para Cruz, la consolidación en las 140 libras; para Roach, la oportunidad de coronarse en una nueva división tras dejar atrás la etapa superpluma.

Cruz llega a la pelea del 6 de diciembre (5 p.m. PT, PPV.com) en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, en plena adaptación a las 140 libras, división a la que dio el salto en 2024 y donde recientemente obtuvo su título interino.

‘Pitbull’ dejó claro que no está dispuesto a ser un escalón en la carrera de nadie.

“Nosotros estamos trabajando muy bien para darle problemas en las 140 y que nosotros no somos escalones de nadie, así como él piensa que nos va a dar una lección, que nos va a noquear”, dijo Cruz.

Lejos de sentirse disminuido por los comentarios de Roach, Cruz afirmó que ese tipo de declaraciones únicamente sirven para calentar el combate.

“Qué bueno que tenga esos buenos pensamientos para que se pueda dar una gran pelea y que la gente sea la ganadora”.

La preparación de Cruz se ha centrado en estudiar a detalle a Roach, no solo por su reciente y polémico empate ante Gervonta Davis, sino por toda su trayectoria. El mexicano no se deja llevar por una sola actuación.

“No me baso nada más porque venga de darle una buena pelea a Davis. Yo estoy concentrado en quién es Lamont Roach, lo que ha hecho con Davis, lo que ha hecho con otros peleadores y lo que ha hecho en toda su carrera. Y estamos trabajando en todos sus errores, en todas sus fortalezas, en todo lo bueno y lo malo de él”, aseguró.

Cruz también habló de las declaraciones de Roach, quien mencionó que derrotarlo lo impulsaría enormemente en su carrera.

“Me tiene despreocupado porque sé de la capacidad o la calidad de peleador que soy y que yo no soy un escalón para nadie… Lo que me resalta de ser único es que me muero en la raya y lo he demostrado una y dos, tres veces en toda mi carrera”.

Roach llega a esta cita tras meses emocionalmente difíciles, marcados por la reciente muerte de su abuela, que fue una figura fundamental en su vida.

“Mi abuela era un alma hermosa… crecí muy cerca de ella… siempre me dijo que iba a ser una estrella desde que era niño”, dijo Roach.

La pérdida, lejos de hacerlo desvanecer, ha sido un motor.

“Estoy bastante seguro de que a ella le gustaría verme con la mano en alto en señal de victoria el 6 de diciembre”, expresó el estadounidense.

Roach ha dejado atrás el empate con Gervonta Davis, una pelea que generó controversia por un knockdown no marcado y una tarjeta que favoreció a ‘Tank’.

“No me tomó mucho tiempo dejar eso atrás. Es lo que es… solo sigues adelante, capitalizas y mejoras en cada aspecto de la vida”, dijo sobre el combate de marzo.

También dejó claro su desacuerdo con cómo manejó Davis su carrera luego de ese empate, cuando aceptó negociar una exhibición con Jake Paul en lugar de concretar el segundo enfrentamiento con él. Aun así, Roach aseguró que ese capítulo está cerrado.

La pelea entre Paul y Davis eventualmente no se concretó.

“Eso ya lo superé… mi equipo y yo dejamos eso atrás hace tiempo. Ahora vamos por cosas más grandes y mejores.”

Respecto a la pelea contra Cruz, Roach ve una ventaja clara en su estilo.

“Mi IQ boxístico, mi habilidad… soy multifacético en el ring. Tengo muchas vías para asegurar la victoria, mientras que Pitbull normalmente solo tiene una”.

Y añadió que el tamaño puede sorprender.

“Creo que la diferencia de tamaño va a sorprender a mucha gente… probablemente yo seré el que se vea más grande en el ring”.

Sobre si la pelea puede terminar antes de los doce rounds, Roach fue enfático.

“Si tengo cualquier oportunidad en la pelea temprano, la voy a tomar, pero si se van los 12, estoy preparado para ir los 12”.

El peso simbólico de representar a México

Después de la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford, parte de la discusión boxística en México se ha centrado en quién puede ser el próximo rostro del boxeo nacional.

Cruz reconoce la importancia del tema, pero no se obsesiona.

“Todo tiene un inicio, todo tiene un final… cuando él se vaya, va a quedar su nombre muy bien marcado”, dijo sobre Canelo.

Y sobre la posibilidad de ocupar ese lugar él mismo, dijo que siempre habrá alguien.

“Una nueva estrella mexicana va a nacer… no porque yo quiera ser el nuevo referente del boxeo mexicano, sino para darle más emociones a México. Si la gente decide que sea yo, qué bueno. Si decide que sea otro compañero, tampoco tengo problema”.

Roach, por su parte, cree que esa presión puede acompañar a Cruz, aunque no necesariamente lo afectará.

“Estoy bastante seguro de que él quiere representar muy bien a su país; eso podría ponerle presión, o quizá no. Depende del tipo de persona que sea”, afirmó Roach.