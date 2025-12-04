Bakr Alwan narró durante más de 90 minutos la victoria de los iraquíes en el torneo internacional, poniéndole energía, color y gran emoción a un partido al que no asistieron tantos fanáticos.

La Copa Árabe de la FIFA es un gran espectáculo, los futbolistas se dan cita para representar a su país y buscar el codiciado trofeo. Pero al llevarse a cabo fuera de las fechas FIFA autorizadas, y con la Copa Africana de Naciones programada para principios de enero, los mejores elementos de cada equipo están ausentes.

Aunque esto no es obstáculo para que el ambiente se sienta en cada inmueble, incluso si es una sola persona quien tiene que ponerlo; así se vivió en el juego de Bahréin contra Irak, cómo un narrador le da vida a un juego de la Copa Árabe.

El Estadio 974 fue testigo de este juego donde Irak se encargó de vencer a Bahréin. Y aunque no llegó siquiera a los 10 mil aficionados, los fans de ambas naciones sí fueron muy ruidosos. De un lado, los isleños intentaban apoyar a los suyos con tambores y cánticos. Mientras que del lado de Irak, los fanáticos sacaban las banderas y se terminaban la garganta coreando el nombre de su país.

Anuncio

Bakr Alwan es el narrador estrella de Alkass Sports Channels, un medio de comunicación del Medio Oriente. Armado con unos audífonos de diadema, su micrófono muy cerca de la boca, una consola de audio, su computadora con las estadísticas del juego, una pantalla para ver las repeticiones y sus anotaciones hechas a mano, el narrador le dio vida a un juego que parecía que podía llegar a ser aburrido.

Sin miedo a terminarse la garganta, cantó el gol que puso al frente a Irak al minuto 10’, cuando un error garrafal del portero bareiní, Ebrahim Lutfalla, vio como un disparo terminaba siendo empujado por él mismo al fondo de las redes para la ventaja iraquí. Y no tardó mucho en volver a corear una anotación, ya que 13 minutos después llegará un remate de Mohanad Ali, que fue celebrado doblemente ya que tuvo que intervenir el VAR por un supuesto fuera de lugar. Incluso tuvo que narrar la anotación de Sayed Hashim, quien al 80’ logró cerrar la pinza y solo empujar la esférica tras un gran pase desde la banda izquierda para el 2-1 definitivo.

Y así sin descansar, durante 90 minutos, sin la ayuda de ningún comentarista más, Bakr Alwan se lució con el micrófono y emocionaba a todos los que estábamos a su alrededor. Yo no entendía nada, todavía no hablo árabe, pero la emoción con la que narraba era muy contagiosa. Incluso me recordó los mejores momentos de la televisión y la radio latinoamericana, donde los narradores se emocionan hasta con la pelota más tranquila del mundo, pero la energía con la que narran impresiona siempre a todos los extranjeros que tienen la oportunidad de escucharlos hablar.

El juego que parecía no iba a tener muchas emociones terminó lleno de goles, una batalla de cánticos en las gradas para ver qué país animaba con más emoción a los suyos. Al final del día, el fútbol da trabajo a muchas personas, desde quienes vigilan la seguridad y se encargan de la limpieza hasta quienes intentan transmitir la emoción del balompié a miles de kilómetros de distancia a los fans.

El Estadio 974 fue testigo de este juego donde Irak se encargó de vencer a Bahréin. Y aunque eran poquitos, no se llegó siquiera a los 10 mil aficionados, los fans de ambas naciones sí fueron muy ruidosos.

(Manuel Medina/Especial para LA Times en Español)

Bahréin contra Irak, como un narrador le da vida a un juego de la Copa Árabe, es una muestra clara que “el deporte más hermoso del mundo” también da grandes sorpresas y nos deja aprender de otras naciones, aunque el idioma en común sea solo el de una pelota.

