En Washington D.C., la Ciudad de México se declara el ‘alma de la Copa del Mundo’ y Guadalajara ‘la más mexicana’

La Ciudad de México afina los últimos detalles para recibir el Mundial de 2026, en lo que será la tercera ocasión en que funja como sede de una Copa del Mundo. Antes fue escenario de las consagraciones de Pelé en 1970 y de Diego Maradona en 1986.

Ninguna de las otras dos sedes mexicanas existía cuando México recibió el torneo en el pasado: el Estadio Akron de Guadalajara fue fundado en 2010 como la casa de las Chivas, y el Estadio BBVA se inauguró en 2015, hogar de los Rayados del Monterrey.

Para este tercer máximo evento futbolístico en México, el partido inaugural tendrá a la selección mexicana abriendo el certamen en el Estadio Azteca, que ha recibido alrededor de 80 millones de dólares en renovaciones.

“El estadio va bien. Estamos con todas las obras, trabajando día a día para llegar a la inauguración en marzo. Todo va viento en popa”, afirmó Estefanía Padilla, Jefa de Marketing y Operaciones de la Sede de la Ciudad de México, durante una entrevista realizada un día antes del Sorteo Final en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C.

Con el paso de los días, los organizadores se preparan para abrir el renovado Estadio Azteca el 28 de marzo de 2026, cuando México se enfrente a Portugal de Cristiano Ronaldo en un amistoso que marcará el final de las obras iniciadas a mediados de 2024.

Según Padilla, el Mundial será una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural de la capital. Además del estadio, la ciudad ha desarrollado tres pilares para atraer a los aficionados: cultura, entretenimiento y experiencias, con más de 36 actividades previstas.

“La Ciudad de México es el alma del mundial. Ojalá que todo el mundo pueda darse una vuelta. México a nivel internacional somos muy famosos por la cultura, por la gastronomía”, comentó.

En esta fotografía de archivo del 29 de junio de 1986, Diego Maradona sostiene el trofeo de su equipo tras la victoria de Argentina por 3-2 sobre Alemania Occidental en la final del Mundial de fútbol celebrado en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

En el ámbito cultural, más de 12 museos participarán, entre ellos el Museo Franz Mayer. También se presentará una exposición de Annie Leibovitz en el Museo Nacional de Antropología.

El Fan Fest se instalará en el Zócalo y contará con la pantalla más grande de todas las sedes. Se espera atraer 60,000 espectadores diarios, más de 100.000 durante los partidos de México y un total aproximado de 2.5 millones de asistentes durante el torneo.

En el pilar de entretenimiento, se preparan conciertos en el Auditorio Nacional con artistas internacionales y un desfile de modas hecho en México.

Un joven aficionado al fútbol mexicano toca una bocina durante la retransmisión en directo en pantallas gigantes del partido de la Copa del Mundo entre México y Brasil, en la plaza principal de Ciudad de México, el Zócalo, el martes 17 de junio de 2014.



(Rebecca Blackwell / Associated Press)

No obstante, la preparación en el Estadio Azteca se ha desarrollado en medio de una disputa por los palcos y de preocupaciones de seguridad en la capital, donde la violencia relacionada al crimen organizado sigue castigando al país en los últimos meses.

Tras 18 meses de litigio, los propietarios de palcos de lujo obtuvieron el derecho a usarlos durante el Mundial sin pagar cargos adicionales. Ellos exigían que se respetara un acuerdo que data de la construcción del estadio hace seis décadas, que les concede acceso ilimitado a sus asientos durante 99 años.

En materia de seguridad, la Ciudad de México y el país enfrentan una nueva ola de violencia vinculada al narcotráfico, lo que ha afectado la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Elaboramos un plan integral que articula a todos los niveles de Gobierno. Nuestro objetivo es garantizar que este evento se desarrolle en un entorno seguro para todas y todos”, declaró Gabriela Cuevas, coordinadora federal para el Mundial, durante una reciente presentación de la Copa junto a Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum acompañará este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia del sorteo final, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La Ciudad de México espera recibir alrededor de 5.5 millones en turismo, por lo que se han realizado mejoras en infraestructura, aeropuertos y transporte.

Guadalajara es la “sede más mexicana”, afirman organizadores

Con una sonrisa optimista, Pelé, "El Rey", posa durante el entrenamiento de la selección brasileña para la Copa del Mundo en Guadalajara, México, el 5 de junio de 1970, donde se preparaba para el partido contra Inglaterra.



(GB / Associated Press)

Guadalajara recibirá el segundo partido de México en el Mundial y será la primera vez que la selección juegue allí en una Copa del Mundo, pues en las dos ediciones anteriores en tierras mexicanas no disputó encuentros en el Estadio Jalisco, aunque fue testigo de una de las grandes selecciones de Brasil con Pelé en el verano de 1970.

Para este Mundial, la preparación del estadio de las Chivas comenzó hace cinco años y actualmente presenta un avance del 85%. Según los organizadores, el recinto, que durante el torneo se llamará “Estadio Guadalajara”, está listo para albergar los partidos de playoffs en marzo y los del Mundial en junio.

Hasta ahora solo se han realizado ajustes mínimos, principalmente la actualización de la cancha conforme a las normas de la FIFA.

Ainara Zatarain, directora de operaciones del Estadio Guadalajara, señaló que la ciudad busca proyectarse como “la más mexicana”, con una oferta gastronómica y cultural distintiva. También destacó el FIFA Fan Festival que se instalará en el centro de la ciudad. Jalisco espera atraer a tres millones de turistas durante el torneo, por lo que se han construido 40 nuevos hoteles.

Guadalajara tendrá un anticipo del Mundial con dos partidos de playoffs intercontinentales en marzo.

Zatarain recordó que el estadio fue diseñado específicamente para una Copa del Mundo, cumpliendo el sueño del fallecido empresario Jorge Vergara.

“Después de 15 años cumplimos el sueño de Jorge Vergara, que fue tener un mundial en el estadio Guadalajara. Para nosotros los cambios han sido mínimos y ha sido más porque claro los años se han actualizado varias cosas como por ejemplo lo que ha sido la cancha que ahora ya tenemos en nuestro estadio”, detalló Zatarain en Washington D.C. previo al sorteo mundialista.

Guadalajara busca destacar por su gastronomía, el tequila, el mariachi y sus tradiciones culturales.

“Decimos que somos la ciudad más mexicana o la sede más mexicana”, afirmó Zatarain. “Nosotros tenemos una variedad gastronómica impresionante que los invitamos a que claro que prueben también toda la tradición y cultura que nosotros tenemos en nuestro estado y en nuestra ciudad. Guadalajara es algo único”.

Sin embargo, la ciudad también enfrenta problemas de violencia y dificultades de transporte hacia el estadio.

Las autoridades locales estiman que el Mundial generará mil millones de dólares para Jalisco.

Monterrey también tiene retos de seguridad

Monterrey ha realizado inversiones significativas en infraestructura, en el aeropuerto y en el Estadio BBVA para el Mundial de 2026. Las inversiones incluyen aproximadamente $6 a $7.2 millones de dólares en renovaciones al estadio, $416 millones de dólares al aeropuerto, además de renovaciones para el transporte público, proyectos de imagen urbana y seguridad.

Monterrey contará con el estadio más “nuevo” de los tres inmuebles seleccionados para la Copa del Mundo en México, y sostendrá también partidos de los playoff continentales que se disputarán del 23 al 31 de marzo del próximo año.

“El reto más importante es la movilidad, sin lugar a dudas… y la seguridad”, aceptó recientemente durante un evento Francisco Rodríguez, Jefe de Derechos Televisivos y Comerciales de la Sede de Monterrey.

“El reto está en coordinar la movilidad, dar buena seguridad, que esté limpia la ciudad”, añadió.

