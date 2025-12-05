México debutará en el Mundial ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, EEUU en el SoFi Stadium ante Paraguay

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en el centro, habla mientras el presidente Donald Trump, a la izquierda, y el primer ministro canadiense Mark Carney, a la derecha, permanecen de pie en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Evan Vucci)

La selección de México debutará en la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca el 11 de junio, en lo que será la primera vez que se repite un juego inaugural en un Mundial, y luego enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, para cerrar en la capital mexicana ante un rival europeo que se definirá en el repechaje de marzo próximo. El viernes se conocieron los rivales de primera ronda para los 48 equipos participantes de la Copa del Mudo, durante el sorteo final de la FIFA, celebrado en el Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas, en Washington, D.C., la capital del país.

Ante la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, las 48 selecciones fueron acomodadas en cuatro bombos, con 12 equipos cada uno, de acuerdo con la clasificación de la FIFA. México, Estados Unidos y Canadá fueron cabezas de serie como anfitriones.

México, dirigido nuevamente por Javier Aguirre, se las volverá a ver ante Sudáfrica, rival al que enfrentó en el juego inaugural, que terminó 1-1, ante el entonces anfitrión del torneo en 2010, en un partido disputado el 11 de junio. En aquella ocasión, Rafa Márquez anotó el gol del empate en Johannesburgo y ahora es entrenador asistente del “Vasco”.

“Es una anécdota bastante maravillosa porque estábamos en su campo, ahora estamos en el nuestro. Rafa (Márquez) no podrá meter goles, pero ahora está al lado mío y espero que sea una buena inauguración”, dijo Aguirre el viernes tras el sorteo

El segundo juego se realizará el 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron, casa de las Chivas), ante otro viejo conocido, Corea del Sur. Los coreanos fueron rivales del grupo en Rusia 2018, en el segundo partido de aquel grupo, con victoria de México por 2-1. También, México venció a Corea por 3-1 en el primer partido del Mundial de Francia 1998.

“Contra Corea va a ser un juego difícil, nos enfrentamos hace dos meses y empatamos. Siempre nos enfrentamos, nos conocemos muy bien”, añadió Aguirre, al hablar del reciente 2-2 en un partido amistoso disputado en Nashville.

“Nos vamos a preparar lo mejor posible. El apoyo de los fans de México va a ser un factor muy importante”, se limitó a decir el viernes el técnico coreano Hong Myung-bo, exjugador del Galaxy y que estuvo en la selección que cayó ante México en el Mundial de 1998 y en el partido de la fase de grupos que empató 0-0 en las Olimpiadas de Londres 2012.

Así quedaron los equipos del Mundial. (Chris Carlson / Associated Press)

En tercer rival del Grupo A para México saldrá del ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, República Checa, Macedonia e Irlanda. El tercer duelo será el 24 de junio en el Estadio Azteca.

“No hay grupo fácil. Tenemos la incertidumbre sobre el otro rival. Tenemos cuatro posibilidades del rival europeo, es una incertidumbre y no es bueno tenerla, pero así es el sorteo”, dijo Aguirre sobre la interrogante europea.

“Son partidos interesantes, con estilos muy diversos. En general, jugando en casa, estamos con mucha emoción”, añadió Aguirre quien dijo que tenía la base del equipo. “Tengo un 80%, espero que tenga un buen semestre los jugadores”.

Las pantallas explican el proceso durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin / Associated Press)

“Creo que México será el favorito del grupo, pero también si entra Dinamarca, también es un buen equipo. Pero en el fútbol la lógica no siempre es lo que pasa”, dijo el técnico de Sudáfrica, Hugo Broos.

Por su parte, Estados Unidos debutará en el Grupo D ante Paraguay el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, luego enfrentará a Australia en Seattle. Por último, se verán las caras ante el ganador del repechaje europeo entre Kosovo, Rumanía, Turquía y Eslovaquia en el SoFi Stadium nuevamente.

Canadá se medirá al ganador del repechaje entre Gales, Irlanda del Norte, Bosnia y Herzegovina o Italia el 12 de junio en Toronto. Luego enfrentará a Qatar el 18 de junio en Vancouver y cerrará ante Suiza el 24 de junio, también en B.C. Place Stadium. Jesse Marsch, técnico de Canadá, describió a sus rivales como un grupo que “no es ni el más difícil ni el más fácil”.

“Lo dije antes del torneo, sé que nuestro equipo puede vencer a cualquiera que nos pongan en el sorteo. Vamos a estar listos para esos juegos y sabemos que podemos vencer al que sea”, determinó Marsch.

El trofeo de la Copa del Mundo se exhibe durante el sorteo del Mundial de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Mandel Ngan / Associated Press)

El sorteo quedó de la siguiente manera:

Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica, ganador de repechaje intercontinental.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, ganador de repechaje europeo.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haiti.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, ganador de repechaje europeo.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, ganador de repechaje europeo.

Grupo G: Belgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, repechaje intencontinental.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordan.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, ganador de repechaje intercontinental.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.

Presentación del Premio de la Paz de la FIFA a Trump

El presidente Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin / Associated Press)

Infantino presenta el Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump, junto a una medalla. De acuerdo a la FIFA, Trump ha tenido liderazgo para garantizar la paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, Camboya y Tailandia, Kosovo y Siria, India y Pakistán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. “Las acciones del presidente Donald J. Trump también han madurado la paz entre Israel y Hamás al negociar el plan de paz de Gaza, y está realizando un esfuerzo continuo para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania”, mencionó el video presentado antes de que llegara Trump. De acuerdo a Infantino, el Premio de la Paz de la FIFA se “entrega anualmente en nombre de los miles de millones de aficionados al fútbol de todo el mundo a una persona distinguida que ejemplifica un compromiso inquebrantable con el avance de la paz y la unidad en todo el mundo a través de su notable liderazgo y acción”. “Trump ha apoyado los esfuerzos para negociar alto el fuego y promover opciones de compromiso diplomático que han ayudado a crear las condiciones para que la paz pueda echar raíces bajo el liderazgo del presidente Trump. Se firmaron los históricos acuerdos de Abraham, que supusieron el primer avance real en Oriente Medio”, dijo Infantino. Por su parte, al recibir su premio, Trump agradeció a su esposa, Melania, y también felicitó a la FIFA por todo lo logrado hasta ahora en organización y en ventas de boletos. Además, reconoció la presencia de los mandatarios de México y Canadá, países coanfitriones del Mundial. “Hemos tenido una relación tremenda, una relación de trabajo con Canadá. Tenemos aquí a nuestro primer ministro de Canadá y a nuestra presidenta de México. Hemos trabajado estrechamente con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales. Y quiero darles las gracias a ambos y a sus países. Pero lo más importante es que quiero dar las gracias a todos”, dijo Trump.



Robbie Williams y Nicole Scherzinger presentan el nuevo himno de la FIFA, llamado “Desire”. La nueva canción sonará en todos los estadios de los torneos organizados por la FIFA.

El cantante Robbie Williams y la cantante y actriz Nicole Scherzinger actúan durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin / Associated Press)

Gianni Infantino ahora sube al escenario. El presidente de la FIFA dice que el fútbol es el “lenguaje de la felicidad”. Le da la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está acompañado por su esposa, Melania. También le dan la bienvenida a Claudia Sheinbaum, presidenta de México y al primer ministro de Canadá, Mark Carney. “(Fútbol) es el lenguaje de la pasión y del amor”, dijo Infantino.



La alemana estadounidense Heidi Klum y el estadounidense Kevin Hart son los presentadores del sorteo. La modelo Heidi Klum y el actor Kevin Hart hablan durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Chris Carlson) (Chris Carlson / Associated Press)

Andrea Bocelli abre el show con la presentación músical. El presidente Donald Trump está sentado a un lado del presidente Gianni Infantino. El cantante Andrea Bocelli durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Alex Brandon) (Alex Brandon / Associated Press)

Estamos a una hora del inicio del Sorteo Final y hasta ahora hay muchas interrogantes, aunque se sabe cuándo y dónde serán los partidos de las tres selecciones anfitrionas:

México:

Jueves, 11 de junio de 2026: México vs. (Por confirmar) - Estadio Azteca, Ciudad de México.

Jueves, 18 de junio de 2026: México vs. (Por confirmar) - Estadio Akron, Guadalajara.

Miércoles, 24 de junio de 2026: México vs. (Por confirmar) - Estadio Azteca, Ciudad de México.

Estados Unidos:

Viernes, 12 de junio de 2026: EE.UU . vs. (Por confirmar) en SoFi Stadium, Los Ángeles.

Viernes, 19 de junio de 2026: EE.UU . vs. (por anunciar) en Seattle Stadium, Seattle.

Jueves, 25 de junio de 2026 – EE.UU . vs. (por anunciar) en Los Angeles Stadium.

Canadá:

Viernes, 12 de junio de 2026: Canadá vs. (Por confirmar) en Toronto.

Jueves, 18 de junio de 2026: Canadá vs. (Por confirmar) en Vancouver.

Miércoles, 24 de junio de 2026: Canadá vs. (Por confirmar) en Vancouver.

