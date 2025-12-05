Legisladores de California expresan preocupación por visas del Mundial, amenazas de veto y precios de boletos

Con el Mundial a solo seis meses y el sorteo del torneo llevándose a cabo este viernes, miembros de la delegación congresional de California están expresando preocupación sobre los preparativos para lo que será la competencia de un solo deporte más grande y compleja de la historia.

El torneo, que contará con 48 selecciones disputando 104 partidos en EE.UU., México y Canadá, ofrece una oportunidad única para que las 11 ciudades sede estadounidenses se exhiban ante el mundo y obtengan una parte de lo que la FIFA estima como un impacto económico de $30.5 mil millones. Pero para aprovechar plenamente esa oportunidad, los organizadores necesitan ayuda del gobierno en temas que van desde visas hasta seguridad, mientras enfrentan precios de boletos muy por encima del alcance del aficionado promedio.

El sorteo se realizará el viernes por la mañana en el Kennedy Center en Washington, D.C., donde los 42 países ya clasificados serán asignados aleatoriamente a uno de los 12 grupos de la fase inicial. Es el último gran obstáculo para un Mundial que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en East Rutherford, New Jersey.

Después viene la tarea titánica de organizar el primer Mundial en EE.UU. en 32 años, uno que requerirá cooperación bipartidista en múltiples niveles. Si se hace bien, el beneficio será enorme. Si se hace mal, el daño a la reputación estadounidense será significativo.

The FIFA World Cup trophy is displayed during a panel discussion at The Kennedy Center on Wednesday in Washington. (Dan Mullan / Getty Images)

Y hasta ahora, dicen los políticos, la administración Trump ha sido tan combativa como cooperativa.

“Hay tantas capas en el motor económico que es el Mundial. Va a ser un éxito, estoy muy confiado en eso”, dijo el senador Alex Padilla (D-Calif.). “Pero para asegurar ese éxito —no solo en lo económico, sino también en lo logístico y de seguridad— lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en la tarea.

“Enfocarnos en la colaboración entre el gobierno federal, estatal y local”.

La representante Sydney Kamlager-Dove (D-Los Ángeles) también es optimista, aunque con cautela, dada la cantidad de trabajo pendiente.

“Estamos hablando de visas, de infraestructura, de transporte, de seguridad nacional”, dijo Kamlager-Dove, cuyo distrito colinda con Inglewood y el SoFi Stadium, sede de ocho partidos del Mundial. “También estás hablando de la moral y de una marca. La gente no quiere comprar una marca que apesta, o que pierde, o que no es inclusiva.

“No podemos darnos el lujo de que eso pase en el Mundial”.

Según un estudio de noviembre de la consultora Tourism Economics, se espera que 1.24 millones de visitantes extranjeros lleguen a EE.UU. para el Mundial, menos de la mitad de lo que proyectó la FIFA. Aun así, revierte una tendencia en la que el turismo internacional cayó más del 6% este año. Casi 2 millones de boletos ya se han vendido, en su mayoría a personas de los tres países anfitriones. Más localidades saldrán a la venta el próximo jueves.

Aficionados de otros 209 países y territorios también compraron boletos, según la FIFA, y muchos necesitarán visas para usarlos. Obtener esos documentos ha sido difícil.

La primavera pasada, el Congreso advirtió al Departamento de Estado que su sistema de procesamiento de visas —que obligaba a solicitantes de algunos países a esperar más de un año solo para obtener una cita— debía agilizarse. Hace tres semanas, la administración Trump lanzó el Sistema de Programación Prioritaria de Citas FIFA, o PASS, que permitirá a los poseedores de boletos solicitar entrevistas aceleradas para visas.

El jueves, la administración redobló esfuerzos instruyendo a embajadas y consulados a priorizar las solicitudes de visa de extranjeros que planeen asistir al Mundial o a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que el gobierno agregó más de 400 funcionarios consulares en todo el mundo para atender la demanda.

“La atención debe estar en nuestros atletas, no en atascos burocráticos”, dijo la representante Young Kim (R-Anaheim Hills), quien trabajó con Kamlager-Dove para presionar al Departamento de Estado a acelerar el proceso. “La administración ha dejado claro que estos eventos deportivos son una prioridad máxima”.

Sin embargo, aunque jugadores y entrenadores pueden entrar, algunos aficionados del Mundial no son elegibles ni siquiera para el proceso acelerado. En junio, la administración Trump, citando preocupaciones de seguridad, bloqueó o restringió los viajes a EE.UU. para ciudadanos de 19 países —incluidos Irán y Haití, cuyas selecciones están clasificadas— y está considerando expandir el veto a otra docena de naciones luego del tiroteo que mató a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington el mes pasado.

Iran qualified for the 2026 World Cup but is among the countries whose fans face restricted access traveling to the United States for the tournament. (Mohamed Farag / Getty Images)

Eso no encaja exactamente con la filosofía del torneo, que según la FIFA busca tender puentes culturales, políticos y sociales. El veto también contradice lo que dijo el presidente Trump durante su primer mandato en 2018, cuando prometió por escrito a la FIFA que aficionados de todos los países podrían ingresar sin discriminación.

“Cuando hicimos la candidatura para ser sede, asumimos la responsabilidad de asegurar que todos los países clasificados pudieran viajar y jugar”, dijo el representante Eric Swalwell (D-Livermore), quien asistió a la universidad con una beca de fútbol. “No me gusta lo que dice de nosotros como país anfitrión si estamos negando visas y excluyendo países.

“Hemos aumentado dramáticamente el número de equipos clasificados. Y ese modelo no puede funcionar si un país anfitrión toma decisiones políticas que afectan quién es elegible y quién no”.

Swalwell teme los efectos a largo plazo si EE.UU. determina de facto qué equipos clasificados pueden competir.

“Nunca volveremos a tener el Mundial”, dijo. “Seremos esencialmente vetados de forma permanente como anfitriones. Arruinaríamos nuestra reputación”.

El congresista no es ingenuo a los peligros potenciales que las políticas de Trump intentan abordar. Es miembro del Grupo de Trabajo para Mejorar la Seguridad en Eventos Especiales, que supervisa preparativos de seguridad para el Mundial, los Juegos Olímpicos 2028 y otros eventos internacionales.

“La respuesta, para mí, no es negar que los equipos jueguen”, dijo Swalwell. “Es aumentar los recursos y establecer condiciones y requisitos de seguridad para países de mayor riesgo”.

“Debe haber seguridad adecuada y revisión de antecedentes para quienes ingresen de otros países”, coincidió Padilla. “Los Ángeles no es ajena a eventos de gran escala, desde Juegos Olímpicos hasta Super Bowls. Las autoridades estatales y locales saben lo que hacen. Solo necesitamos que el gobierno federal haga su parte”.

Parte de esa ayuda se incluyó en la llamada “Big Beautiful Bill”, aprobada en julio por el Congreso. Incluye $625 millones en subvenciones para ayudar a las ciudades sede estadounidenses a financiar medidas como verificaciones de seguridad reforzadas y ciberseguridad. El proyecto también reserva $500 millones adicionales para contrarrestar amenazas de ataques con drones, que se han convertido en una preocupación clave para organizadores de grandes eventos.

“Hemos tenido, obviamente, Super Bowls. Pero el Mundial serán múltiples Super Bowls ocurriendo al mismo tiempo”, dijo un asistente legislativo del congresista Michael McCaul (R-Texas), presidente del grupo de seguridad. “Nunca hemos tenido tanta gente llegando para tantos eventos durante dos meses”.

Además de las amenazas externas, grupos de derechos humanos y legisladores también han expresado temor de que desplegar tropas de la Guardia Nacional y agentes de ICE —ya enviados a las calles de al menos 17 ciudades importantes, incluidas siete sedes del Mundial— envíe el mensaje equivocado al “militarizar” el torneo.

“Asustar innecesariamente a la gente, que ya teme que si va a un partido alguien salte de un contenedor y los meta a una camioneta para deportarlos, no es la manera de impulsar la venta de boletos”, dijo Kamlager-Dove, cuyas preocupaciones son compartidas por Padilla, Swalwell y otros legisladores californianos.

SoFi Stadium in Inglewood will host eight matches during the 2026 World Cup.

(FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

La distribución de boletos, administrada por la FIFA, también se ha convertido en un problema. Por primera vez, la FIFA ingresó al lucrativo mercado secundario, tomando un 30% —en dos transacciones de 15%— de cada reventa, un aumento que muchos revendedores consideran excesivo. En un boleto revendido por $1,000, por ejemplo, la FIFA toma $150 del vendedor (quien recibe $850) y cobra $150 adicionales al comprador (quien paga $1,150), resultando en una ganancia de $300 para la FIFA.

En Mundiales anteriores, los precios de reventa estaban limitados al valor nominal y la FIFA cobraba tarifas de 10% o menos. No este año, con un vendedor pidiendo supuestamente $44,000 por un boleto para la final de julio, mientras que el precio más bajo de una suite privada para ese partido es de $199,000.

Y aun así hay lista de espera.

En comparación, el boleto más caro para la final del Mundial de Catar hace cuatro años fue de $1,607, un aumento del 46% respecto a 2018.

“Tienen que ser más transparentes sobre por qué cobran tanto”, dijo Kamlager-Dove. “¿Por qué se siente como abuso?”.

Finalmente, está la incertidumbre que cae sobre las ciudades sede cada vez que Trump —quien asistirá al sorteo— insinúa quitar partidos de lugares como Seattle, Boston y el Área de la Bahía. Aunque la FIFA ha restado importancia a esas amenazas, es difícil ignorarlas, especialmente para aficionados que están a punto de gastar decenas de miles de dólares para viajar.

Las distracciones, dijo Swalwell, son exactamente lo que el Mundial no necesita a menos de 200 días del partido inaugural.

“Es una oportunidad real para que Estados Unidos brille. Eso es atractivo”, dijo. “Tenemos la oportunidad de mostrar que estamos abiertos a los negocios y al deporte. Espero que el presidente abrace eso en lugar de sabotear a los estadounidenses que sufrirían si se equivoca”.

Kim, al igual que Padilla, confía en que el torneo será un éxito histórico y dice que el presidente merece crédito.

“El Mundial de este verano, junto con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, es una oportunidad única para que el Sur de California brille —trayendo miles de millones en actividad económica, millones de visitantes y mostrando lo mejor de nuestras comunidades”, dijo. “No podemos dejar de prestar atención. Debemos estar preparados para recibir a aficionados, atletas y medios de todo el mundo.

“No tengo duda de que el presidente Trump seguirá impulsando este esfuerzo para hacer que estos juegos no solo sean exitosos, sino los mejores que EE.UU. haya organizado jamás”.