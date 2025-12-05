LAFC anuncia a Marc Dos Santos como su nuevo entrenador

El LAFC encontró a su tercer técnico en alguien que ya caminaba todos los días por sus pasillos. El club anunció este viernes que Marc Dos Santos, hasta ahora asistente durante cuatro temporadas, tomará el mando del equipo a partir de este invierno. Su presentación oficial será el 15 de diciembre en el BMO Stadium.

Después de un ciclo marcado por títulos —la Copa MLS y el Supporters’ Shield en 2022, además de la U.S. Open Cup en 2024—, el equipo optó por alguien que conoce el funcionamiento interno, el vestuario y la identidad que ha intentado construir desde su debut en 2018.

Dos Santos, de 48 años y nacido en Montreal, fue parte del cuerpo técnico inaugural de LAFC con Bob Bradley. Salió unos años para dirigir a los Whitecaps de Vancouver, pero regresó a Los Ángeles en 2022, justo cuando el club iniciaba su mejor racha de resultados bajo la dirección de Steve Cherundolo, quien durante la temporada anunció que dejaría su puesto para volver a Alemania a finales de año.

Sus jugadores lo conocen, la directiva confía en él y, según señalaron dirigentes del club, el apoyo al nombramiento fue unánime dentro del plantel.

John Thorrington, copresidente y gerente general, describió a Dos Santos como alguien que “entiende el mejor rostro del LAFC”, un estilo ofensivo y de alta intensidad que el club ha defendido desde su fundación.

LAFC no quiere reconstruir, sino mantener una estructura que considera exitosa.

Dos Santos ha dirigido en varios niveles del fútbol norteamericano y dejó su huella especialmente en la vieja NASL, donde ganó el premio a Entrenador del Año en 2015 y 2017 y levantó el título en 2017 con los San Francisco Deltas. Antes, ya había sido campeón en Canadá con Montreal Impact y Trois-Rivières Attak FC.

Su paso más reciente como entrenador principal fue en Vancouver, donde su marca (22-37-18) fue irregular.

Dos Santos también suma experiencia internacional con un paso de dos años en Brasil dirigiendo categorías juveniles de Palmeiras y FC Primeira Camisa, conquistando la Copa do Brasil Sub-15 con Palmeiras.

“Este es un club especial… La ambición es clara y está en la forma en que se trabaja todos los días”, afirmó el nuevo entrenador por medio de un comunicado el viernes.

LAFC ha vivido temporadas brillantes, pero también ha mostrado irregularidades cuando le faltó claridad en el banquillo. La misión de Dos Santos será evitar esa oscilación, encontrar una identidad estable y aprovechar un plantel que, según la dirigencia, “tiene muchas piezas centrales en su lugar”.