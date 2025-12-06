Anuncio
Estos son los 8 partidos que se disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles en la Copa del Mundo 2026

The match schedule is shown during the match schedule reveal fo
El calendario de partidos se muestra durante la presentación del calendario de la Copa Mundial de 2026 en Washington, el sábado 6 de diciembre de 2025. (Foto AP/Chris Carlson)
(Chris Carlson / Associated Press)

El SoFi Stadium, en Inglewood, albergará ocho encuentros, cinco de fase de grupos, dos de ellos protagonizados por la selección estadounidense y otros dos por Irán.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer

La FIFA dio a conocer este sábado el calendario oficial de la Copa del Mundo 2026, confirmando sedes, fechas y horarios tras el sorteo realizado el viernes. El torneo, que será el más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Estados Unidos debutará en este escenario el viernes, 12 de junio, a las 6 p.m. (hora local) frente a Paraguay, en actividad del Grupo D. Su segundo compromiso en suelo angelino será el jueves 25 de junio, cuando enfrente al ganador del repechaje europeo, también a las 7p.m. (hora local), en su tercer y último partido de la fase de grupos.

Por su parte, Irán disputará dos partidos en el SoFi Stadium. El primero será el lunes 15 de junio, a las 6 p.m., ante Nueva Zelanda, por el Grupo G. Su segundo partido en esta sede y en la fase de grupos será el domingo 21 de junio, al mediodía, frente a Bélgica.

Con tres países anfitriones y un nuevo formato ampliado, el Mundial 2026 será el más extenso hasta ahora. La FIFA resaltó que el calendario presentado este sábado refleja los esfuerzos para equilibrar viajes, descanso y logística entre las 16 ciudades sede del torneo.

El calendario completo de Los Ángeles como sede es el siguiente (Todas las horas son locales, de Los Ángeles):

Juego 4: viernes, 12 de junio de 2026, a las 6 p.m., EE.UU. vs. Paraguay (Grupo D)

Juego 15: lunes, 15 de junio de 2026, a las 6 p.m., Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Juego 26: jueves, 18 de junio de 2026, a las 2 p.m., Suiza vs. Ganador de Repechaje Europeo (Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia-Herzegovina) (Grupo B)

Juego 39 - Domingo, 21 de junio de 2026, a las 12 p.m.: Bélgica vs. Irán (Grupo G)

Juego 59 - Jueves, 25 de junio de 2026, a las 7 p.m., Ganador del Repechaje Europeo (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo) vs. EE. UU. (Grupo D)

Juego 73 - Domingo, 28 de junio de 2026, a las 12 p.m., octavos de final

Juego 84 - Jueves, 2 de julio de 2026 a las 12 p.m., octavos de final

Juego 98 - Viernes 10 de julio de 2026 12 p.m., cuartos de final

Para el calendario completo del Mundial 2026 visite aquí.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

