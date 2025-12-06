Estos son los 8 partidos que se disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles en la Copa del Mundo 2026

La FIFA dio a conocer este sábado el calendario oficial de la Copa del Mundo 2026, confirmando sedes, fechas y horarios tras el sorteo realizado el viernes. El torneo, que será el más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El SoFi Stadium, en Inglewood, albergará ocho encuentros, cinco de fase de grupos, dos de ellos protagonizados por la selección estadounidense y otros dos por Irán.

Estados Unidos debutará en este escenario el viernes, 12 de junio, a las 6 p.m. (hora local) frente a Paraguay, en actividad del Grupo D. Su segundo compromiso en suelo angelino será el jueves 25 de junio, cuando enfrente al ganador del repechaje europeo, también a las 7p.m. (hora local), en su tercer y último partido de la fase de grupos.

Por su parte, Irán disputará dos partidos en el SoFi Stadium. El primero será el lunes 15 de junio, a las 6 p.m., ante Nueva Zelanda, por el Grupo G. Su segundo partido en esta sede y en la fase de grupos será el domingo 21 de junio, al mediodía, frente a Bélgica.

Con tres países anfitriones y un nuevo formato ampliado, el Mundial 2026 será el más extenso hasta ahora. La FIFA resaltó que el calendario presentado este sábado refleja los esfuerzos para equilibrar viajes, descanso y logística entre las 16 ciudades sede del torneo.

El calendario completo de Los Ángeles como sede es el siguiente (Todas las horas son locales, de Los Ángeles):

Juego 4: viernes, 12 de junio de 2026, a las 6 p.m., EE.UU. vs. Paraguay (Grupo D)

Juego 15: lunes, 15 de junio de 2026, a las 6 p.m., Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Juego 26: jueves, 18 de junio de 2026, a las 2 p.m., Suiza vs. Ganador de Repechaje Europeo (Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia-Herzegovina) (Grupo B)

Juego 39 - Domingo, 21 de junio de 2026, a las 12 p.m.: Bélgica vs. Irán (Grupo G)

Juego 59 - Jueves, 25 de junio de 2026, a las 7 p.m., Ganador del Repechaje Europeo (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo) vs. EE. UU. (Grupo D)

Juego 73 - Domingo, 28 de junio de 2026, a las 12 p.m., octavos de final

Juego 84 - Jueves, 2 de julio de 2026 a las 12 p.m., octavos de final

Juego 98 - Viernes 10 de julio de 2026 12 p.m., cuartos de final

Para el calendario completo del Mundial 2026 visite aquí.

