Tras el buen paso de su equipo en la Copa Árabe, los fanáticos de Jordania están ansiosos de participar en su primer Mundial.

Calificados a la siguiente ronda de la Copa Árabe, dos victorias en igual número de juegos, cinco goles a favor en un par de partidos y apenas dos en contra. Con estos números, la Selección Jordana es favorita al título de la competencia y tras el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, los fans de Jordania no le temen a Lionel Messi ni a Argentina.

El equipo del Medio Oriente fue sorteado en el Grupo J del Mundial del próximo año, donde enfrentarán a Austria, Argelia y a la actual campeona del mundo, Argentina.

Y pese a que será la primera vez que este equipo participe en este torneo, los fanáticos están extasiados y vueltos locos, confiando en que su equipo pueda vencer a la albiceleste como lo hizo Arabia Saudita en Qatar 2022.

Así me lo dijo Ahmad, uno de los fans que festejaban a las afueras del Estadio Ahmad bin Ali tras el 3-1 de Jordania a Kuwait.

“Le diré a Argentina: ‘Prepárense. Ustedes tienen a Messi. Nosotros tenemos a Musa Al-Taamari. Tenemos a todos los jugadores y los esperaríamos allí mismo’”, aseguró con mucha confianza.

“Y a los Estados Unidos, reconocerán a Jordania para siempre”.

Antes de partir, uno de sus amigos mostró un reloj y agregó que “Messi está expirado”.

“Como todos los jordanos, estamos orgullosos, felices y muy ansiosos de ver a nuestro equipo jugar en el Mundial por primera vez”, agregó

Mahmoud, otro fanático vuelto loco por la victoria de su equipo en Doha.

“Si quieres jugar con los grandes, espera jugar contra Messi y otros jugadores”, aseguró sin miedo.

Otros fanáticos apenas y contestaban “¿Messi? ¿Dónde está Messi?” sin decir nada más, solo emocionados por las victorias que ha conseguido su equipo en la Copa Árabe.

Por último Ali comentó que “Messi es solo uno, pero en Jordania tenemos a once Messis. Confiamos en nuestro equipo y podemos llegar muy lejos”.

El equipo ya aseguró su pase a la siguiente ronda de la Copa Árabe y es uno de los favoritos de ganarla, pero sea lo que sea, los fanáticos ya se sienten ganadores porque tendrán la oportunidad de enfrentar a los mejores en su primera participación en una Copa del Mundo el próximo año.

