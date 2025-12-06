Messi e Inter Miami conquistan su primera MLS en el adiós de Jordi Alba y Sergio Busquets

David Beckham posa con el trofeo de la MLS Cup junto al delantero del Inter Miami Lionel Messi el sábado 6 de diciembre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

En lo que fue el último partido como profesional de Jordi Alba y Sergio Busquets, el Inter Miami venció por 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final de la MLS disputada en Chase Stadium Ft. Lauderdale, Florida, y se coronó por primera vez en su historia campeón de dicha liga. Así concluyó la temporada 30 de la MLS, fundada en 1996 dos años después del Mundial de Estados Unidos 1994.

La consagración llega al cierre de la temporada número 30 de la MLS, fundada en 1996 tras el Mundial de Estados Unidos 1994. Para Lionel Messi, es su primer campeonato de MLS, después de haber conquistado la Leagues Cup en 2023 y ser subcampeón del mismo torneo este año. También representa el primer título liguero para David Beckham como propietario del club.

“Es un momento que recordaré para siempre. En 2013 prometí que traeremos a los mejores jugadores”, afirmó Beckham, quien junto a sus socios armó un plantel estelar que incluye al uruguayo Luis Suárez y al argentino Rodrigo De Paul.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, alza el trofeo de campeón de la MLS tras vencer a los Whitecaps de Vancouver en la final del sábado 6 de diciembre de 2025 (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) (Darryl Dyck / Associated Press)

El partido comenzó con un autogol de Eddie Ocampo a los ocho minutos, pero Vancouver igualó al 60’ gracias a Ali Ahmed. Messi, que apunta a defender su corona con Argentina de Campeón del Mundo en 2026, fue determinante al dar dos asistencias de gol. Su pase para Rodrigo De Paul derivó en el 2-1 al minuto 71, tanto que encaminó el título. Messi fue nombrado MVP de la MLS Cup.

Tadeo Allende selló el triunfo con un tercer gol en los minutos finales, también tras asistencia de Messi.

El campeonato significó además el primer gran logro de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami, convirtiéndose en el primer técnico en ganar la MLS Cup en su temporada debut desde Steve Cherundolo en 2022 con LAFC.

La victoria coloca al Inter Miami como el octavo club distinto en levantar el Trofeo Phillip F. Anschutz en la última década. Y, como dato histórico, Messi, Busquets y De Paul se convirtieron en los primeros campeones del mundo en conquistar la MLS Cup.